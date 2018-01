Hrgović ne skriva oduševljenje poklonom koji je dobio nakon borbe

Filip Hrgović stigao je do treće pobjede u profesionalnoj boksačkoj karijeri. U Rigi je u četvrtoj rundi srušio Britanca Thomasa Littlea.

- Osjećam se odlično. Sretan sam zbog pobjede. Mislim da sam dobro boksao, normalno da uvijek može bolje. Krenuo sam prejako, trebalo mi je par rundi da se opustim, da ruke počnu letiti. Sve u svemu, prekid u četvrtoj rundi, treća uzastopna pobjeda prekidom. Ušao sam ovom pobjedom u TOP 100 teškaša. Sretan sam i zadovoljan - rekao je Hrgović koji je otkrio i da ga je Britanac provocirao.

- Trenutno sam spreman za osam rundi, možda čak i deset. I da je on to uspio izdržati, ja bi nastavio ovim tempom udarati do kraja. Bilo je teže nego u prva dva meča. Kad sam vidio njegove provokacije u ringu, znao sam da je gotov, znao sam da je uzdrman. To rade obično boksači koji nemaju rješenja. I trebaju vjetar u leđa da motiviraju sami sebe. Ja sam preiskusan za takvo što.

Hrvatski boksač od WBC-a je kao poklon dobio suvenir u obliku pojasa.

- Drago mi je što mi je predsjednik WBC organizacije suvenir u obliku pojasa te organizacije. Nećemo stati na tom suveniru. Želim osvojiti onaj pravi.