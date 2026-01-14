VIDEO Svjetski prvak (15) nasmrt izboden nožem u sukobu, pojavila se uznemirujuća snimka

Tragična vijest potresla je borilački svijet: 15-godišnji svjetski juniorski prvak u MMA-u, Muhammadali Saduloev, ubijen je nakon sukoba u internetskom kafiću u gradu Kulobu. Incident se dogodio tijekom noćnih sati s nedjelje na ponedjeljak.

Saduloev je zadobio ubodnu ranu u prsa tijekom fizičkog obračuna s grupom vršnjaka i preminuo na mjestu događaja prije dolaska hitne pomoći. U istom incidentu ozlijeđene su još dvije maloljetne osobe, koje su prevezene u bolnicu.

Policija je potvrdila da je istraga u tijeku, a dvije osobe su privedene. Motiv napada još nije službeno objavljen, iako lokalni mediji navode da se radilo o iznenadnom sukobu. Na internetu se pojavila za koju se navodi da prikazuje okršaj, no nije potvrđeno prikazuje li trenutak uboda ili neki drugi dio sukoba. Snimka je uznemirujuća, a možete je pogledati OVDJE.

Saduloev je bio jedan od najvećih talenata azijskog MMA-a. Bio je svjetski juniorski prvak u MMA-u 2024. godine, a godinu kasnije i državni prvak Tadžikistana.