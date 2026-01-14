Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 78
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
#GRENLAND
#NAPAD NA VENEZUELU
ZOI 2026.
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
TUŽNA VIJEST

VIDEO Svjetski prvak (15) nasmrt izboden nožem u sukobu, pojavila se uznemirujuća snimka

sportaš
Društvene mreže
VL
Autor
Marko Pavić
14.01.2026.
u 11:16

Saduloev je zadobio ubodnu ranu u prsa tijekom fizičkog obračuna s grupom vršnjaka i preminuo na mjestu događaja prije dolaska hitne pomoći. U istom incidentu ozlijeđene su još dvije maloljetne osobe, koje su prevezene u bolnicu.

Tragična vijest potresla je borilački svijet: 15-godišnji svjetski juniorski prvak u MMA-u, Muhammadali Saduloev, ubijen je nakon sukoba u internetskom kafiću u gradu Kulobu. Incident se dogodio tijekom noćnih sati s nedjelje na ponedjeljak.

Saduloev je zadobio ubodnu ranu u prsa tijekom fizičkog obračuna s grupom vršnjaka i preminuo na mjestu događaja prije dolaska hitne pomoći. U istom incidentu ozlijeđene su još dvije maloljetne osobe, koje su prevezene u bolnicu.

Policija je potvrdila da je istraga u tijeku, a dvije osobe su privedene. Motiv napada još nije službeno objavljen, iako lokalni mediji navode da se radilo o iznenadnom sukobu. Na internetu se pojavila za koju se navodi da prikazuje okršaj, no nije potvrđeno prikazuje li trenutak uboda ili neki drugi dio sukoba. Snimka je uznemirujuća, a možete je pogledati OVDJE.

Saduloev je bio jedan od najvećih talenata azijskog MMA-a. Bio je svjetski juniorski prvak u MMA-u 2024. godine, a godinu kasnije i državni prvak Tadžikistana. 
Ključne riječi
smrt Muhammadali Saduloev

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!