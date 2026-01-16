Uoči Europskog kupa u Dubrovniku: Naša je krajnja želja dobiti Prvenstvo Europe

Ove subote i nedjelje u Župi Dubrovačkoj održat će se Europski kup u sambu. Osim onih 150 natjecatelja iz dvadesetak zemalja na jug Hrvatske stigle su i brojne osobe u pratnji sportaša pa se sveukupno očekuje oko 250 gostiju. A sudionika bi bilo znatno više da su ruski sportaši, koji ovim sportom dominiraju, uspjeli dobiti vize.

- Rusi su prekasno uputili zahtjev za vize a s obzirom na to da je Hrvatska u Schengenu potrebno je četiri do pet tjedana da se to procesuira i da sve zemlje to odobre. A kako su Rusi tek iza Nove godine posložili svoju reprezentaciju ovo će natjecanje proći bez njih - ističe predsjednik Hrvatskog sambo saveza Željko Banić koji ističe da udruga koju on predvodi ima na umu i nešto veće:

- Naša je želja da Hrvatska 2027. godine bude domaćinom Prvenstva Europe.

Hoće li tome tako biti ovisit će dakako i o razvoju geopolitičkih odnosno ratnih zbivanja na ukrajinskoj fronti.

No, nešto što bi tek moglo biti ovdje nije tema. Aktualno je ovo zbivanje u Župi Dubrovačkoj za koje Banić ističe:

- U sportskom sambu nastupit ćemo s 80-90 posto najboljih nam boraca i borkinja dok u combat sambu nećemo imati naše najjače adute jer su ozlijeđeni. Tako neće biti Marina Dugandžića i Matije Radielovića ali i Slovenca Luke Perkovića koji je nedavno dobio hrvatsko sportsko državljanstvo. Dakako, imamo mi i braću Matošević i Patrika Sumpora i na sve njih mi računamo za ovogodišnje Prvenstvo Europe u Tbilisiju u svibnju. U sportskom sambu na Europski kup svaka zemlja može poslati po dva borca u kategoriji a zemlja domaćin četiri pa ćemo to nastojati iskoristiti da nam se čeliče mladi borci i borkinje.

Na čelu s glavnim tajnikom Marijem Jurkovićem i predsjednikom Željkom Banićem, Hrvatski sambo savez radi i na svom statusu u očima Europskog sambo saveza.

Čim dobijete domaćinstvo ovakvog natjecanja onda dobijete i pravo da na natjecanju imate više svojih sudaca. A nama je jako bitno što će se tih dana u Dubrovniku održati trenerski i sudački seminar. A nama je u interesu da nam što više sudaca dobije međunarodnu licenciju i da ih imamo što više na najvećim svjetskim natjecanjima. Jer, to na koncu postane mala zajednica i ti njihovi međusobni odnosi mogu biti značajni i po naše natjecatelje.

Za Hrvatsku će nastupiti: Dino Dominic Sumpor, Patrik Sumpor, Josip Berc, Oliver Makarović, Tin Straža, Ivan Jelača, Ivan Venos Lorenna Hranilović, Lara Vuksanić, Dejan Gunjavić, Hrvoje Petranović, Luka Matošević, Petar Dundara, Ivan Eldić, Domagoj Begonja, Niko Mikola, Eric Zirdum, Ivica Zubak, Ivana Mandarić, Snježana Kufek, Vladimir Macura, Nick Pandžić i Aleksander Gjugja.