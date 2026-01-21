Naši Portali
Trump odustao od uvođenja novih carina europskim državama: 'Imao sam produktivan sastanak'
Razlozi 'bijega' europskih lidera uoči Trumpova dolaska nisu samo taktički, nego i strateški. Kaos je razotkrio duboke unutarnje pukotine
I Slovenci odbili Trumpov Odbor za mir
FOTO Pogledajte kakvu je kartu SAD-a Trump objavio
U KRUPNOM PLANU

VIDEO Kamere snimile neugodnost u 'Dobro jutro, Hrvatska', Ognjenova grimasa na Majin prijedlog postala je hit

21.01.2026.
u 20:50

U studiju popularne HRT-ove emisije "Dobro jutro, Hrvatska" dogodila se neobična scena koja nije promakla budnom oku gledatelja. Reakcija voditelja Ognjena Golubića na prijedlog kolegice Maje Ciglenečki brzo se pojavila na društvenim mrežama

Poznata jutarnja emisija HRT-a, "Dobro jutro, Hrvatska" redovito obrađuje aktualne teme, a danas je na red došlo obilježavanje Međunarodnog dana zagrljaja. Ipak, čini se da voditelj Ognjen Golubić nije bio pretjerano raspoložen za dijeljenje istih, barem ne pred kamerama. Nakon priloga o tridesetom rođendanu Zagrebačkog računalnog saveza, koji je pripremio reporter Krešimir Volarević, u studiju je nastala situacija koju su gledatelji opisali kao neugodnu. Odjavljujući se, Volarević je poslao pozdrave u studio, a Golubić mu je uzvratio na sebi svojstven način.

- Lijep pozdrav i tebi Krešo, a zagrljaj čeka. Ali, vidimo se još prije istog, ne od mene, nego od Maje, naravno. Hvala ti puno - poručio je Ognjen, očito se želeći ograditi od fizičkog kontakta. Njegova kolegica Maja Ciglenečki odlučila ga je malo izazvati, ne sluteći kakvu će reakciju dobiti. Upitala ga je vrlo jednostavno i logično pitanje s obzirom na temu dana: - Zagrljaj ništa ne stoji, ne boli, pa zašto ne i od tebe? - na što je uslijedio trenutak koji je postao hit.

Kamera je u krupnom planu zabilježila Ognjenovu grimasu. Kako bi prekinuo neugodnu tišinu, voditelj je kratko odrezao: - Idemo dalje s emisijom - dok se Maja na cijelu situaciju počela glasno smijati, dajući do znanja da je vjerojatno riječ o njihovoj internoj šali. Ipak, isječak se munjevito pojavio na platformama poput X-a i Facebooka.

Iza osmijeha voditeljica 'Dobro jutro, Hrvatska' krije se ogromna tuga: 'Biti roditelj kad si sam nije lako'
1/15

Kako bi se pokazalo da u studiju ipak vlada dobra atmosfera, na službenoj Facebook stranici emisije "Dobro jutro, Hrvatska" nedugo zatim objavljena je fotografija na kojoj se Maja i Ognjen srdačno grle. Uz fotografiju je stajala i prigodna poruka: - Dobro vam jutro na 21. siječnja, Svjetski dan zagrljaja, stoga danas dijelite zagrljaje jer ne stoje ništa, a korisni su za zdravlje i psihu - glasi poruka. Ovaj potez oduševio je brojne pratitelje, koji su u komentarima pohvalili voditelje, ističući kako "uvijek šire pozitivnu energiju".
