VIDEO Kamere snimile neugodnost u 'Dobro jutro, Hrvatska', Ognjenova grimasa na Majin prijedlog postala je hit

Poznata jutarnja emisija HRT-a, "Dobro jutro, Hrvatska" redovito obrađuje aktualne teme, a danas je na red došlo obilježavanje Međunarodnog dana zagrljaja. Ipak, čini se da voditelj Ognjen Golubić nije bio pretjerano raspoložen za dijeljenje istih, barem ne pred kamerama. Nakon priloga o tridesetom rođendanu Zagrebačkog računalnog saveza, koji je pripremio reporter Krešimir Volarević, u studiju je nastala situacija koju su gledatelji opisali kao neugodnu. Odjavljujući se, Volarević je poslao pozdrave u studio, a Golubić mu je uzvratio na sebi svojstven način.

- Lijep pozdrav i tebi Krešo, a zagrljaj čeka. Ali, vidimo se još prije istog, ne od mene, nego od Maje, naravno. Hvala ti puno - poručio je Ognjen, očito se želeći ograditi od fizičkog kontakta. Njegova kolegica Maja Ciglenečki odlučila ga je malo izazvati, ne sluteći kakvu će reakciju dobiti. Upitala ga je vrlo jednostavno i logično pitanje s obzirom na temu dana: - Zagrljaj ništa ne stoji, ne boli, pa zašto ne i od tebe? - na što je uslijedio trenutak koji je postao hit.

Kamere zabilježile Ognjenovu grimasu pic.twitter.com/DytUrf0oEK — miki milan (@gloryma23) January 21, 2026

Kamera je u krupnom planu zabilježila Ognjenovu grimasu. Kako bi prekinuo neugodnu tišinu, voditelj je kratko odrezao: - Idemo dalje s emisijom - dok se Maja na cijelu situaciju počela glasno smijati, dajući do znanja da je vjerojatno riječ o njihovoj internoj šali. Ipak, isječak se munjevito pojavio na platformama poput X-a i Facebooka.

Kako bi se pokazalo da u studiju ipak vlada dobra atmosfera, na službenoj Facebook stranici emisije "Dobro jutro, Hrvatska" nedugo zatim objavljena je fotografija na kojoj se Maja i Ognjen srdačno grle. Uz fotografiju je stajala i prigodna poruka: - Dobro vam jutro na 21. siječnja, Svjetski dan zagrljaja, stoga danas dijelite zagrljaje jer ne stoje ništa, a korisni su za zdravlje i psihu - glasi poruka. Ovaj potez oduševio je brojne pratitelje, koji su u komentarima pohvalili voditelje, ističući kako "uvijek šire pozitivnu energiju".