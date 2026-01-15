Naši Portali
NIJE IMAO IZBORA

Maltretirao je ženu u kinu, potom mu se pred očima stvorio prvak: Ovo će pamtiti cijeli život

Stjepan Meleš
15.01.2026.
u 16:28

Na snimci se jasno vidi da Barrul pokušava smiriti ratobornog muža. Međutim, on nije prestajao pričati i prijetiti, no ovog puta se namjerio na pogrešnog čovjeka

Španjolski boksač Antonio Barrul morao je reagirati nakon što je muškarac maltretirao žeenu u kinu. Nasilnik se nije dobro proveo kada je ugledao Španjolca.  Antonio Barrul nije poznato ime u svijetu boksa. Riječ je o 26-godišnjem Španjolcu koji je trenutno prvak svoje zemlje u superbantam kategoriji i cilja na svjetski tron.

Ipak, trenutno je Barrul poznatiji po sceni koja se dogodil prije nekoliko mjeseci, a zbog čega su mu mnogi dali priznanje. Događanja u kinu nikada neće zaboraviti. Neimenovani muškarac uznemiravao je svoju suprugu dok su svi ostali mirno gledali film. U kinu su se dogodile neugodne scene, a sam Barrul je odlučio reagirati.

Na snimci se jasno vidi da Barrul pokušava smiriti ratobornog muža. Međutim, on nije prestajao pričati i prijetiti, no ovog puta se namjerio na pogrešnog čovjeka. Prvak je odluči naučiti nasilnika lekciju. Uslijedili su žestoki udarci, a nasilnik je na kraju nokautiran. Nakon što je pretukao muškarca, boksač se ispričao prisutnima u kinu, te istaknuo da je jednostavno morao reagirati.

Nekoliko dana kasnije, muškarac je odlučio tužiti španjolskog boksača. Traži odštetu od 90.000 eura. Zahtjev njegovog odvjetnika Barrul je odbio. Slučaj je završio na sudu i očekuje se skorašnji epilog cijele priče.

Iznenada preminuo poznati splitski sportaš i trener: 'Otišao je najbolji od najboljih'
Ključne riječi
Španjolska Borilački sport Boks

Komentara 1

Avatar Idler 3
Idler 3
16:52 15.01.2026.

Eto, a sam su trebali potpisat Istanbulsku i ovo se ne bi događalo !

Želite prijaviti greške?

