Hrvatskoj se ovako nešto nije dogodilo čak 10 godina, ovo je večer koju nećemo lako zaboraviti

U susretu posljednjeg, trećeg kola E skupine Europskog prvenstva rukometaša, hrvatska reprezentacija je u Malmou u dvoboju za prvo mjesto izgubila od Švedske sa 25-33 (13-17) i u drugi krug neće prenijeti niti jedan bod. Obje reprezentacije su i prije zadnjeg kola osigurale prolaz, a u međusobnom srazu razriješile su pitanje pobjednika skupine i tko će prenijeti dva boda. Šveđani su uvjerljivo slavili sa 33-25 zaključivši natjecanje u skupini s tri pobjede, dok je Hrvatska na skoru 2-1.

Domaćine su do trijumfa predvodili Eric Johansson i Nikola Roganović sa po pet golova, dok su Felix Claar i Albin Lagergren dodali po četiri gola. Švedski vratari Andreas Palicka i Mikael Appelgren su imali ukupno 14 obrana.

U hrvatskim redovima najefikasniji su bili Zvonimir Srna sa sedam, Filip Glavaš sa četiri i Zlatko Ragužan s tri gola. Dominik Kuzmanović je sakupio osam, a Matej Mandić četiri obrane.

Hrvatska ovako težak poraz na Europskom prvenstvu nije doživjela čak deset godina. Zadnji put je osam razlike izgubila od Francuske na Euru 2016. godine. Tada je završilo 32:24 za Francusku u utakmici drugog kruga. Ipak, Francuzi nisu prošli u polufinale, dok Hrvatska jest zahvaljujući čudesnoj pobjedi nad Poljskom te je osvojila broncu.

U tom desetogodišnjem razdoblju Hrvatska je doživjela tri veća poraza od ovoga na velikim natjecanjima. Od Švedske je izgubila 38:27 na Olimpijskim igrama 2024., od Egipta čak 31:22 na Svjetskom prvenstvu 2023. te od Danske 38:26 na Svjetskom prvenstvu 2021. godine.