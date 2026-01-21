Naši Portali
Zvijezda u problemima

Ronaldo prodaje vilu od 35 milijuna eura, samo zbog jednog detalja

Saudi Pro League - Al Nassr v Al Shabab
STRINGER/REUTERS
Autor
Željko Janković
21.01.2026.
u 23:30

Izvještaji u španjolskim novinama Marca sugeriraju da je Ronaldo pokušao kupiti obližnje parcele kako bi stvorio više osame za svoju obitelj. Kada su vlasnici odbili prodati, nedostatak alternativa čini se da je natjerao nogometaša da stavi vilu na tržište.

Cristiano Ronaldo prodaje svoju novoizgrađenu luksuznu vilu u Cascaisu u Portugalu, samo nekoliko tjedana nakon završetka gradnje. Nogometna superzvijezda i njegova partnerica Georgina Rodríguez odlučili su staviti nekretninu na prodaju za 35 milijuna eura nakon što su otkrili da kuća ne nudi razinu privatnosti koju su očekivali. Vila, smještena u prestižnom području Quinta da Marinha, dizajnirana je da postane glavna rezidencija obitelji nakon što se Ronaldo povuče iz profesionalnog nogometa. Međutim, čini se da je par sada spreman potpuno napustiti projekt.

Nakon gotovo tri godine gradnje, imanje je konačno dovršeno. Ipak, ubrzo nakon toga, par je navodno shvatio da susjedne kuće imaju izravan pogled na rezidenciju, što ugrožava njihovu privatnost. Izvještaji u španjolskim novinama Marca sugeriraju da je Ronaldo pokušao kupiti obližnje parcele kako bi stvorio više osame za svoju obitelj. Kada su vlasnici odbili prodati, nedostatak alternativa čini se da je natjerao nogometaša da stavi vilu na tržište.

Tražena cijena odgovara onome što je par navodno uložio u projekt: 35 milijuna eura. To je znatno više od izvorno procijenjenog proračuna od 19,7 milijuna eura, koji se povećao zbog promjena i nepredviđenih okolnosti tijekom gradnje. Unatoč cijeni, nekretnina se čvrsto nalazi u vrhu portugalskog tržišta luksuznih nekretnina.

Smještena na parceli od 12.000 četvornih metara, vila nudi:

Osam prostranih spavaćih soba
Infinity bazen
Privatnu kino dvoranu
Podzemnu garažu pripremljenu za Ronaldovu kolekciju luksuznih automobila
Dizajn kombinira modernu arhitekturu s vrhunskim završnim obradama, s ciljem pružanja udobnosti i ekskluzivnosti.

Dvorac u Cascaisu trebao je biti obiteljska baza nakon što Ronaldo završi boravak u Al-Nassru u Saudijskoj Arabiji. Međutim, s obzirom na to da je privatnost sada glavna briga, čini se da su se ti planovi promijenili. Zasad se čini da je nogometna ikona spremna rastati se od jednog od najambicioznijih projekata nekretnina u svojoj karijeri - dokazujući da čak ni dvorac od 35 milijuna eura nije uvijek savršen izbor.
 

Ključne riječi
prodaja vila Cristiano Ronaldo

