Zaboravljena legenda danas ne sliči sebi: Dogodilo mu se nešto šokantno, a trauma ga je dotukla
Prince Naseem Hamed, zaboravljena boksačka legenda, danas je neprepoznatljiv te ne sliči sebi. Bivši svjetski prvak, koji je svojim stilom dominirao po boksačkim ringovima, znatno se promijenio otkada se povukao iz profesionalnog sporta sa samo 28 godina. Boksač rođen u Sheffieldu jako se udebljao nakon posljednje borbe u karijeri, u kojoj je 2002. godine jednoglasnom odlukom sudaca pobijedio Manuela Calva.
U najboljim danima svoje karijere bivši svjetski prvak u perolakoj kategoriji imao je tek nešto više od 57 kilograma, dok se danas njegova kilaža kreće između 100 do 105 kilograma. U godinama koje su uslijedile, njegov izgled drastično se promijenio, piše britanski medij Mirror. Iako je Hamed tijekom boksačkih dana bio pravi showman, posljednjih se godina povukao iz javnosti te se ne pojavljuje u medijima.
Njegov brat Ali otkrio je još 2022. godine da smatra kako je Hamedovo debljanje posljedica stresa i traume povezane s obiteljskim sudskim sporom vrijednim čak 13,8 milijuna eura. - Njegova težina rezultat je traume i stresa - rekao je Ali za The Sun.
- Povukao se u sebe i jednostavno jeo i jeo - dodao je.
Britanska boksačka ikona navodno je roditeljima dao nepoznat iznos novca kako bi ga uložili u nekretnine, čija se vrijednost danas procjenjuje na oko 13.8 milijuna eura. Hamed smatra da je riječ o ulaganju te da mu taj novac pripada nakon smrti majke 2020. godine. Njegovih osmero braće i sestara tvrdi da je riječ o daru koji bi se trebao ravnopravno podijeliti. Nakon tog sukoba Hamed je ostao u lošim odnosima s obitelji.
Godine 1995. postao je najmlađi svjetski prvak po WBO verziji, imao je samo 21 godinu, nokautiravši Stevea Robinsona pred njegovom domaćom publikom u Cardiffu. Time je započela Hamedova dominacija perolakom kategorijom. Ujedinio je naslove, osvojivši IBF i WBC pojaseve, te postao jedna od najvećih sportskih zvijezda. Njegovi mečevi postali su najgledaniji sportski događaji u Velikoj Britaniji, privlačeći milijune gledatelja.