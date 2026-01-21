Naši Portali
ČETIRI PROTIVNIKA

Poznat je točan raspored i satnica Hrvatske u drugoj fazi EP-a, kauboji kreću u petak

Malmö: EHF Europsko rukometno prvenstvo 2026., Hrvatska - Nizozemska
Foto: Petter Arvidson/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Hina
21.01.2026.
u 23:41

Hrvatskoj sada slijedi drugi krug u kojem će morati po svemu sudeći upisati sve četiri pobjede kako bi prošla u polufinale. Protivnici su redom Island, Švicarska, Slovenija i Mađarska, a evo rasporeda i satnice odigravanja.

U susretu posljednjeg, trećeg kola E skupine Europskog prvenstva rukometaša, hrvatska reprezentacija je u Malmou u dvoboju za prvo mjesto izgubila od Švedske sa 25-33 (13-17) i u drugi krug neće prenijeti niti jedan bod.

Obje reprezentacije su i prije zadnjeg kola osigurale prolaz, a u međusobnom srazu razriješile su pitanje pobjednika skupine i tko će prenijeti dva boda. Šveđani su uvjerljivo slavili sa 33-25 zaključivši natjecanje u skupini s tri pobjede, dok je Hrvatska na skoru 2-1.

Hrvatskoj sada slijedi drugi krug u kojem će morati po svemu sudeći upisati sve četiri pobjede kako bi prošla u polufinale. Protivnici su redom Island, Švicarska, Slovenija i Mađarska, a evo rasporeda i satnice odigravanja.

23. siječnja 2026. (petak, 15:30): Hrvatska - Island
25. siječnja 2026. (nedjelja, 20:30): Hrvatska - Švicarska
27. siječnja 2026. (utorak, 18:00): Hrvatska - Slovenija
28. siječnja 2026. (srijeda, 18:00): Hrvatska - Mađarska
rukomet Hrvatska rukometna reprezentacija

