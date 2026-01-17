Čini se da se Anthony Joshua oporavio od prometne nesreće u kojoj je izgubio dva prijatelja

Bivši dvostruki svjetski prvak Anthony Joshua vratio se u dvoranu i ponovno trenira nakon teške prometne nesreće u Nigeriji u kojoj su poginula dva njegova najbliža prijatelja i trenera.

Britanski teškaš zadobio je lakše ozljede u nesreći, koja se 29. prosinca dogodila u blizini Lagosa, u kojoj su život izgubili Sina Ghami and Latif ‘Latz’ Ayodele.

A izgleda kako se AJ želi vratiti u ring bez obzira na to što je prije desetak dana njegov ujak Adedamola Joshua najavio njegovo moguće povlačenje iz boksa.

Boksački promotor Eddie Hearn nije želio izlijetati sa sličnim izjavama samo je poručio kako bi mediji i javnost neko vrijeme Joshuu trebali ostaviti na miru.

Čini se kako stvari idu nabolje, a to potvrđuje i snimka koju je 36-godišnji AJ podijelio na Snapchatu, a na kojoj se vidi kako vježba, udara štitnike i vozi sobni bicikl.

Jedan od isječaka nosio je slogan “terapija mentalne snage”.

Eddie Hearn je ovih dana izjavio kako vjeruje da će se Joshua ponovno boksati kada bude se bude potpuno oporavak.

– Treba mu vremena za oporavak – fizički, mentalno, emocionalno i duhovno prije nego što donese odluku o svojoj budućnosti. Mislim da se želi vratiti borbama, ali to će biti njegova odluka kada za to dođe pravo vrijeme – kazao je Eddie Hearn, te nastavio:

– Ali o tome sigurno nećemo razgovarati u skorije vrijeme. Jedino što ću ga pitati ‘jesi li dobro’? Ponekad se ljudi pretvaraju da su dobro, a to baš nije tako, ono što mu se dogodilo nije normalno, zapravo je vrlo tužno. On će sam odlučiti o svojoj budućnosti kada za to dođe vrijeme. Neka prvo ozdravi, a onda neka sam donese odluku.

Joshua se lani 19. prosinca vratio u ring nakon više od godinu dana pauze i u kontroverznom meču u Miamiju nokautom u šestoj rundi svladao influencera Jakea Paula.