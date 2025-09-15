Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 27
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CHARLIE KIRK
#DRONOVI U POLJSKOJ
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
IZNENADNA ODLUKA

Srušio je Dinamo, a onda u noći uputio emotivnu objavu: 'Odlazim iz kluba!'

Gorica i Varaždin sastali se u 17. kolu SuperSport HNL-a
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
1/3
VL
Autor
vecernji.hr
15.09.2025.
u 08:19

Trebala je ova objava osvanuti tek koji dan kasnije, ali, netko je gore htio da sve završi baš onako kako treba i da ova večer ostane kruna jednog razdoblja od punih 30 godina koliko sam proveo na čelu kluba - napisao je

Predsjednik HNK Gorice Nenad Črnko odlazi iz kluba. Potvrdio je to sinoć objavom na društvenim mrežama, i to nakon prve, povijesne pobjede njegova kluba nad Dinamom na Maksimiru. Gorica je, podsjetimo, pobijedila u Zagrebu rezultatom 2:1, a Črnko je baš nakon utakmice u poduljem upisu objasnio sve.

"Trebala je ova objava osvanuti tek koji dan kasnije, ali, netko je gore htio da sve završi baš onako kako treba i da ova večer ostane kruna jednog razdoblja od punih 30 godina koliko sam proveo na čelu kluba. Gorica će kroz koji dan i službeno postati športsko dioničko društvo, a završetkom preoblikovanja ispisuje se i posljednja stranica sa kojom i ja slijedom navedenih okolnosti napuštam funkciju predsjednika kluba.

U svojoj povijesti nikad klub kojem sam bio na čelu nije ispao u niži stupanj natjecanja, a danas sam onako tiho pred utakmicu s Dinamom konstatirao da je ovo jedini klub i stadion u velikih 7 godina HNL-a na kojem nismo ostvarili pobjedu u službenoj utakmici. Netko je to gore čuo i pomogao da napravimo i taj posljednji korak, a da moj odlazak sa čela kluba koji je u svakom segmentu ispunio moj život dobije i baš tu zvjezdicu koja se sanja u karijerama mnogih. I to je to. Hvala svima koji su me trpjeli svih ovih godina, bilo je suza, znoja i osmjeha na licu, ali…. i, kad sve zbrojim na kraju – vrijedilo je.

Hvala navijačima, gradu, županiji, svim prijateljima kluba, sponzorima, medijima koji su nas zdušno pratili, sportskim prijateljima u cijeloj Hrvatskoj i van naših granica, mojim članovima Izvršnog odbora i Skupštini kluba, a najviše hvala radnoj zajednici, trenerima, akademiji, seniorima i ženskom nogometnom klubu koji su najzaslužniji što je Gorica danas, baš ovakva, ponosna! Čestitke igračima i treneru na prekrasnoj večeri i nečem što će doista ostati kao pečat za cijeli život.

Novom vlasniku Gorice i budućem predsjedniku kluba Iliji Karamatiću želim da Gorica nastavi uzlaznom putanjom i u slijedećim godinama koje su pred nama. Moju podršku će imati i uvjeren sam da će Gorica biti još bolja. Da sam mogao pripremiti scenarij svog odlaska sa mjesta predsjednika vjerujte da ne bih to složio bolje od ovog. Uvijek sam govorio da je u sportu najvažnije vjerovati i to se i danas potvrdilo. Hvala svima još jednom!", napisao je Črnko.
Ključne riječi
Dinamo Gorica Nenad Črnko

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još