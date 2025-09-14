Najgore poluvrijeme Dinama otkako je Kovačević trener, bez energije i ideje

Stigao je i prvi poraz Dinama u ovoj sezoni HNL-a, nakn remija s Varaždinom, s lošom igrom izgubili su od Gorice u Maksimiru 1:2 i poljuljali atmosferu pred derbi u Splitu i početak Europske lige.

Dinamov trener Mario Kovačević napravio je malo promjena u početnom sastavu, u sredinu se vratio Villar a Stojković preselio na lijevo krilo umjesto Vidovića, dok je na lijevom beku ponovno u sastavu bio Perez Vinlöf umjesto Gode. Na klupi su počeli Miha Zajc i Monsef Bakrar, dok Bennacer, posljednje pojačanje plavih, kako je Kovačević i najavio, nije konkurirao za ovaj susret.

Potpuno uspavani Dinamo

Gusta sredina Gorice na startu je dobro zaustavila sve pokušaje Dinama koji dugo nije došao do šesnaesterca gostiju koji su i prvi zaprijetili, Mišić je izgubio loptu, Gorica je potom dobro odigrala, sve je udarcem sa 16 metara završio Čuić, no Nevistić je obranio. Tek u 17. minuti Dinamo je napravio smislenu akciju, no Ljubičić je u izglednoj situaciji slabo reagirao.

No, na drugoj strani promašaja nije bilo, Trontelj je oteo loptu Dominguezu, lijepo našao Ikera Pozu koji je pogodio suprotni kut za vodstvo Gorice u 21. minuti. Opasno je pred vratima plavih bilo i u 26. minuti, dobro je pucao Bakić, no spasio je Nevistić. Plavi su zaprijetili nakon ubačaja Stojkovića iz slobodnog udarca, ali se nisu snašli, a sve je završio Mišić udarcem iz teške pozicije u vanjski dio mreže, a Gorica je bila blizu drugom pogotku kada je Pršir nadvisio McKennu, lopta je otišla malo iznad prečke.

Tako je Dinamo s ovim minusom od jednog pogotka mogao biti i zadovoljan, s obzirom na to kako su plavi igrali, dobro su i prošli. Bilo je to najgore poluvrijeme otkako je Kovačević trener, bili su bez energije, bez ideje, sa stalnim igranjem unatrag, vezna linija nije postojala pa ne čudi što su ostali bez udarca u okvir vratiju. I ne čudi štu plavi dobili zvižduke. I ne čudi što je Kovačević odmah napravio tri izmjene, ali to nije pomoglo.

Već u drugoj minuti drugog dijela Gorica je povela s 2:0. Čuić je prošao po lijevoj strani, odigrao povratnu loptu, a Trontelj je s 18 metara pogodio kut za novo veliko slavlje gostiju.

Pokušao je uzvratiti Dinamo, Mišić je ukrao loptu, izbacio Varelu koji je na drugoj vratnici našao Bakrara, ali je on traljavo pucao. Potom je s 25 metara opalio Ljubičić, ali je to Matijaš izvadio. A onda je u igru ušao Kulenović i u istoj minuti postigao pogodak glavom nakon ubačaja Stojkovića.

Brzo su plavi ušli u novu dramu, Stojković je neoprezno startao visoko nogom i pogodio Poza, nakon što je pogledao snimku sudac Pavlešić je žuti karton zamijenio crvenim i plavi su ostali s igračem manje. Bio je to zapravo kraj drame za dramatično loš Dinamo koji je pokušavao nešto do kraja, ali nije uspijevao doći bar do boda, imao je nekoliko pokušaja, napadao i s igračem manje, ali nije uspio. Ovako je bodovno ostao izjednačen s Hajdukom pred derbi u Splitu, BBB su igrače Dinama pred derbi ispratili povicima 'hoćemo pobjedu'.

Ključ u zonskom presingu

- Naravno da sam sretan i zadovoljan, ovo je prva pobjeda u povijesti Gorice u Maksimiru, ali mislim da smo i zaslužili tu pobjedu, imali smo još dobih prilika u prvom dijelu. Igrali smo dobar presing. Nisam zadovoljan nakon što je Dinamo dobio crveni karton, inače igramo dobro posjed, ali nakon crvenog kartona se nismo uspjeli nametnuti, ali bilo je i umora, jako smo se puno trošili i fizički i mentalno. Dinamo nam je uzeo posjed, ali dobro smo branili, svjesno smo puštali neke pozicije i zasluženo pobijedili. Bili smo dobri u srednjem bloku, tako smo se i pripremili. Ključ je bio taj naš zonski presing – kazao je trener Gorice Mario Carević i odveo momčad na malu feštu.

- Težak poraz, a imali smo dobre treninge i onda uđemo uspavano, nervozno u sredini. Nismo osvajali ni duele, iz tranzicije smo primili gol,. To je bilo premalo za Dinamo. Morao sam mijenjati na poluvremenu i dogodi se da odmah primiš drugi gol. Vjerovao sam da će ćemo se vratiti nakon gola Kulenovića, ali došao je taj crveni karton. S igračem manje su dečki stvarno pokušavali, ali mogu samo čestitati Gorici - kazao je trener Dinama Mario Kovačević.

Očito je da igra Dinama nije tečna kad su Mišić i Villar zajedno na terenu?

- Vjerujem da mogu igrati zajedno, ali istina da nije bilo dobro i nije prvi put. Svi moramo biti bolji, imam i neke duge opcije.

Koliko ste vi pogriješili?

- Preuzimam odgovornost, znali smo kako Gorica igra, i ništa nije govorilo da bi se tako nešto moglo dogoditi, znam da moja momčad može bolje, očito ih nisam dobro upozorio na Goricu i koliko je dobar, ali kad nisi pravi, onda je u HNL-u teško pobijediti.

Ostali ste bez Stojkovića za derbi, hoće li Bennacer igrati?

- Bennacer trenira dobro, sigurno ćemo ga koristiti, vidjet ćemo koliko. Ovo nam je velika opomena, vjerujem da ćemo dobro reagirati na Poljudu - zaključio je Kovačević.