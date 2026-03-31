LEŠINARI SE OGLASILI

Pogledajte poruku navijača iz Banje Luke, večeras će navijati protiv Bosne i Hercegovine

Navijači Banja Luka
Foto: Facebook
Lešinari, navijačka skupina Borca iz Banje Luke, uoči utakmice dala je podršku reprezentacije Italije. "Aj Italija", stoji na transparentu Lešinara koji su će navijati protiv države u kojoj žive.

Nogometaše Bosne i Hercegovine večeras u Zenici očekuje finalna utakmica doigravanja za plasman na Svjetsko prvenstvo. Na stadionu Bilino Polje gostovat će reprezentativci Italije, četverostrukog svjetskog prvaka. 

BiH i Italija od 20:45 u Zenici igraju finalnu utakmicu dodatnih kvalifikacija za odlazak na Svjetsko prvenstvo što znači da će večerašnji pobjednik izboriti nastup na svjetskoj smotri.
Italija reprezentacija BiH reprezentacija

Avatar krvosljednik
krvosljednik
17:57 31.03.2026.

Šta od č.tnika očekivati. I u ratu su surađivali sa talijanskim fašistima, protiv katolika i muslimana. Talijanima su očito bili korisni idioti. Inače, što se urakmice tile, radije bih da BiH prođe, ali težak slučaj

Zonasumraka4
18:15 31.03.2026.

Bošnjaci nas mrze, ali unatoč tome nije da mi nece biti drago ako prođu, blaga Podrška bez nekih emocija kako ih imaju jugonostalgičari

Hrvatska385
18:05 31.03.2026.

Velika većina nas mladih stranaca iz bivše Juge koji živimo u Austriji navijat ćemo za BiH (zapravo ne znam doslovno nikoga da je rekao da mu je svejedno ili da će navijati za Italiju),,uostalom kako neću navijati za BiH kad igraju u reprezentaciji i naši Hrvati😜❤️🇧🇦❤️

Croatia v Brazil - Quarter Final - FIFA World Cup- Doha.
UOČI UTAKMICE

Kladionice tvrde da je Brazil favorit protiv Hrvatske! No, posljednja dva SP daju malo drugačiju sliku

Hrvatska reprezentacija na posljednja dva svjetska prvenstva ima deset, a Brazil šest pobjeda. Hrvatska je u 2018. u Rusiji bila finalist, a u 2022. Kataru polufinalist, dok je Brazil na oba ta turnira zapeo u četvrtfinalu; protiv Belgije, odnosno protiv Hrvatske. Hrvatska na posljednja dva svjetska prvenstva ima dvije medalje, a Brazil je svoju posljednju osvojio sad već davne 2002. godine, kada je bio svjetski prvak.

