Pogledajte poruku navijača iz Banje Luke, večeras će navijati protiv Bosne i Hercegovine

Nogometaše Bosne i Hercegovine večeras u Zenici očekuje finalna utakmica doigravanja za plasman na Svjetsko prvenstvo. Na stadionu Bilino Polje gostovat će reprezentativci Italije, četverostrukog svjetskog prvaka.

A Lešinari, navijačka skupina Borca iz Banje Luke, uoči utakmice dala je podršku reprezentacije Italije. "Aj Italija", stoji na transparentu Lešinara koji su će navijati protiv države u kojoj žive.

