Srđan Mlađan danas ponovno pred sudom: Prijeti mu do 20 godina zatvora

Na Županijskom sudu u Varaždinu za danas je u 9 sati zakazan nastavak suđenje Srđanu Mlađanu (44) prema optužnici podignutoj prošle godine. Jednog od najozloglašenijih zločinaca u Hrvatskoj koji u Kaznionici u Lepoglavi služi 27-godišnju kaznu zatvora zbog triju ubojstava, otmice i pljačke, ovaj put tereti se za teško kazneno djelo poticanja na ubojstvo i poticanja na otmicu. Tijekom boravka u zatvoru, prema optužnici, od zatvorenika s kojim je bio u zatvoru zatražio je da osobe koje su svjedočile protiv otme i ubije kada izađe na slobodu. Spominje se i navodna lista za odstrel. Mlađanu, kojeg su mediji nazivali "sisačkim monstrumom", kazna za djela počinjena 1998. i 2002. godine istječe 4. svibnja 2027. godine, kada bi trebao biti pušten na slobodu. No, ukoliko bude osuđen za ova nova kaznena djela za koja se tereti, prijeti mu od pet do 20 godina zatvora.

Suđenje mu je počelo glavnom raspravom 4. ožujka 2026. Na Županijski sud u Varaždinu, koji zbog obnove stare zgrade privremeno radi na novoj lokaciji, doveden je iz Lepoglave pod jakim osiguranjem. Tada je okupljenim novinarima rekao: "Prestanite biti apologeti notornog lažljivca i patološkog prevaranta, prestanite plašiti javnost Hrvatske sa mnom!". Rekao je da je razumio optužnicu, no da se ne osjeća krivim.

- S gnušanjem rezolutno odbacujem sve ono što mi se stavlja na teret. Samo mogu biti kriv da sam kriminalno loš pisac, ali koliko mi je poznato, to u ovoj državi još uvijek nije kažnjivo. Da je, zasigurno bi bar polovica novinara u ovoj državi sada zajedno sa mnom jela lepoglavski grah i pisala za Lepoglavski vjesnik – kazao je 4. ožujka Mlađan.

Suđenje je otvoreno za javnost. Tužiteljstvo je zatražilo da se javnost tijekom ispitivanja svjedoka isključi, no Mlađan želi da bude u potpunosti otvoreno. Za jednog od svjedoka predložio je televizijskog novinara Andriju Jarka koji je o njemu snimio emisiju u kojoj jke govorio i svjedok Željko Bijelić, Mlađanov vjenčani kum. Vezano za isključenje javnosti, sud je djelomično uvažio Mlađanov zahtjev, pa će manji dio suđenja biti zatvoren za javnost