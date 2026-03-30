Klub pokraj Vukovara rekao zašto se zove po srpskom vojvodi: 'Nije bio četnik nego junak ustanka'

Puno se medijske prašine podiglo na društvenim mrežama nakon što je nogometni klub Sinđelić iz Trpinje u okolici Vukovara objavio da su u Starim Jankovcima, gdje ih je ugostio HAŠK Sokol, dočekani uz Thompsonovu pjesmu Anica Kninska kraljica, a žalili su se na suce jer smatraju da su pokradeni.

Njihova Facebook stranica zasuta je raznim komentarima od kojih su mnogi bili ružni. To je ljude iz Sinđelića potaknulo da napišu dugačku objavu:

- Vojvoda Stevan Sinđelić (oko 1770–1809) bio je jedan od najhrabrijih i najznačajnijih junaka Prvog srpskog ustanka, čovjek koji je svojim djelom zauvijek obilježio borbu za slobodu. Rođen u selu Vojska kod Svilajnca, Sinđelić je još kao mlad pokazivao izuzetnu hrabrost i odlučnost. Kao vojvoda Resavskog kraja, predvodio je ustanike u borbama protiv Osmanlijskog carstva i bio poznat kao nepokolebljiv borac koji nije odstupao ni pred jačim neprijateljem.

Njegov najpoznatiji i najsudbonosniji trenutak dogodio se u bici na Čegru 31. maja 1809. godine. Opkoljen i bez mogućnosti povlačenja, suočen sa sigurnim porazom i zarobljavanjem, Sinđelić donosi odluku koja ga svrstava među najveće junake naše povijesti – puca u barutanu i diže u zrak i sebe i neprijateljsku vojsku. Time nije samo izabrao smrt umjesto ropstva, već je pokazao što znači žrtva za slobodu.

Stevan Sinđelić nije bio četnički vojvoda. Bio je vojvoda Prvog srpskog ustanka, početkom 19. vijeka – skoro 100 godina prije nego što se pojavljuje četnički pokret.

Njegovo ime i djelo često se pogrešno tumače, ali povijesne činjenice su jasne – Sinđelić je simbol ustaničke borbe protiv Osmanlija i dio je mnogo starije povijesne epohe. Na mjestu njegove pogibije danas se nalazi Ćele-kula u Nišu, podignuta od lubanja srpskih ustanika, kao opomena i vječni spomenik stradanja i borbe za slobodu.

Njegova žrtva nije zaboravljena.

Njegovo ime je simbol otpora.

Njegovo djelo je temelj slobode - objavili su iz trpinjskog niželigaša.