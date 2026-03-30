Engleska nogometna legenda poredala pet glavnih favorita za Svjetsko prvenstvo

Od početka Svjetskog nogometnog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku dijeli nas još samo 73 dana. Budući da se turnir bliži, oni koji popunjavaju nogometni javni prostor sve češće diskutiraju o reprezentacijama koje imaju najveće šanse okruniti se naslovom svjetskog prvaka.

Jedan od onih koji je izabrao svoje favorite je Gary Lineker, legendarni 65-godišnji bivši engleski napadač koji je tijekom igračke karijere igrao za Barcelonu, Tottenham, Everton i Leicester te 80 puta nastupio za englesku reprezentaciju, uz učinak od 48 pogodaka.

Luka Modrić sjeo u taksi u SAD-u, a onda se dogodilo nešto nevjerojatno: 'Valjda jedini na svijetu' Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Nakon igračke karijere se bacio u televizijske vode, pa je tako Lineker već dugi niz godina poznat kao voditelj nogometnih emisija i podcasta, a posebno se istaknuo dugogodišnjim radom za najpoznatiju televizijsku kuću u Ujedinjenom Kraljevstvu, BBC.

Lineker je u podcastu The Rest is Football, u kojem osim njega sudjeluju i legendarni napadač Alan Shearer te bivši branič Manchester Cityja Micah Richards, odabrao svojih pet glavnih favorita za nadolazeći Mundijal.

- Svjetsko prvenstvo je vrlo blizu. Znam da je Španjolska favorit na kladionicama, a slijede je Engleska, Francuska, Argentina i Brazil. Mislim da je to velika petorka, a kod mene redoslijed favorita ide ovako; Španjolska, Francuska, Engleska, Argentina, Brazil - objasnio je osvajač Zlatne kopačke iz 1986. godine, te dodao:

- Francuska ima paklenu momčad. Imaju nevjerojatnu ekipu, ali ja ću se odlučiti za Španjolsku. Mislim da bi mogli ponoviti ono što su napravili prije desetak godina i osvojiti dva velika turnira zaredom. Španjolska ima zaista vrhunske igrače.