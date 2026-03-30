Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 194
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ZANIMLJIV ODABIR

Engleska nogometna legenda poredala pet glavnih favorita za Svjetsko prvenstvo

Gary Lineker comments on Illegal Migration Bill
James Manning/PRESS ASSOCIATION
Autor
Edi Džindo
30.03.2026.
u 18:46

Mislim da bi mogli ponoviti ono što su napravili prije desetak godina i osvojiti dva velika turnira zaredom. Španjolska ima zaista vrhunske igrače, rekao je bivši napadač engleske reprezentacije

Od početka Svjetskog nogometnog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku dijeli nas još samo 73 dana. Budući da se turnir bliži, oni koji popunjavaju nogometni javni prostor sve češće diskutiraju o reprezentacijama koje imaju najveće šanse okruniti se naslovom svjetskog prvaka. 

Jedan od onih koji je izabrao svoje favorite je Gary Lineker, legendarni 65-godišnji bivši engleski napadač koji je tijekom igračke karijere igrao za Barcelonu, Tottenham, Everton i Leicester te 80 puta nastupio za englesku reprezentaciju, uz učinak od 48 pogodaka. 

Luka Modrić sjeo u taksi u SAD-u, a onda se dogodilo nešto nevjerojatno: 'Valjda jedini na svijetu'

Nakon igračke karijere se bacio u televizijske vode, pa je tako Lineker već dugi niz godina poznat kao voditelj nogometnih emisija i podcasta, a posebno se istaknuo dugogodišnjim radom za najpoznatiju televizijsku kuću u Ujedinjenom Kraljevstvu, BBC.

Lineker je u podcastu The Rest is Football, u kojem osim njega sudjeluju i legendarni napadač Alan Shearer te bivši branič Manchester Cityja Micah Richards, odabrao svojih pet glavnih favorita za nadolazeći Mundijal.

VEZANI ČLANCI:

- Svjetsko prvenstvo je vrlo blizu. Znam da je Španjolska favorit na kladionicama, a slijede je Engleska, Francuska, Argentina i Brazil. Mislim da je to velika petorka, a kod mene redoslijed favorita ide ovako; Španjolska, Francuska, Engleska, Argentina, Brazil - objasnio je osvajač Zlatne kopačke iz 1986. godine, te dodao:

- Francuska ima paklenu momčad. Imaju nevjerojatnu ekipu, ali ja ću se odlučiti za Španjolsku. Mislim da bi mogli ponoviti ono što su napravili prije desetak godina i osvojiti dva velika turnira zaredom. Španjolska ima zaista vrhunske igrače.

Ključne riječi
Španjolska favoriti SP 2026. svjetsko prvenstvo Gary Lineker

Komentara 2

Pogledaj Sve
ST
Starčević
19:28 30.03.2026.

lineker je odličan tv voditelj i očajan prognozer....

AN
Antonio1952
19:52 30.03.2026.

Englezi poput Srba uvijek favoriti prije pocetka prvenstva. Za mene su jedini favoriti Francuska i Spanjolska, iako se nikad nezna. Engleska nije nista pokazala proti Urugvaja. Nadam se bar remizi s njima, ako ne pobjedi.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Susret Genka i Dinama u doigravanju za osminu finala Europske lige
7
USPOREDBA

CIES objavio procjenu tržišnih vrijednosti nogometaša HNL-a i Srbije, ovo su rezultati istraživanja

U toj studiji prednjače igrači Dinama, Crvene zvezde i Partizana. Tako je po istraživanju trenutačno najskuplji igrač ofenzivni veznjak Crvene zvezde Vasilije Kostov, kojem je CIES procijenio vrijednost na 21,9 milijuna eura. Odmah iza njega je napadač Dinama Dion Drena Beljo kojem cijena od dolaska u Dinamo vrtoglavo raste, sad je drugi s procijenjenom vrijednošću od 14,3 milijuna eura

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!