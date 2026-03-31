Sanjarila je o sudačkoj odori, a danas je zvijezda sporta, zarađuje milijune i osvaja stadione

Eleonora Incardona jedno je od najprepoznatljivijih lica talijanskog sportskog novinarstva. Danas je zvijezda platforme DAZN, poduzetnica i influencerica s više od milijun pratitelja. Rođena u slikovitom sicilijanskom gradiću Chiaramonte Gulfi, odrasla je u obitelji pravnika. I sama je krenula tim putem, preselivši se u Milano kako bi studirala pravo. Njezina ambicija bila je velika i jasna - željela je postati sutkinja i nositi sudačku odoru, nastavljajući tako obiteljsku tradiciju. No, sudbina je za nju imala drugačije planove.

Sve se promijenilo 2010. godine, kada se iz znatiželje prijavila na izbor za Miss Italije. Taj je trenutak bio prekretnica koja joj je otvorila vrata svijeta mode i televizije. Iako nije pobijedila, njezin šarm i karizma nisu prošli nezapaženo. Uskoro su uslijedili prvi angažmani u svijetu modelinga i manji televizijski projekti, poput sudjelovanja u popularnoj emisiji "Veline" dvije godine kasnije. Pravni fakultet je uspješno završila, no poziv javnog života bio je jači. Shvatila je da njezina strast leži u komunikaciji i dinamičnom svijetu medija, a ne u tišini sudnice.

Njezina novinarska karijera započela je na kanalu Sportitalia, gdje je pekla zanat i stjecala neprocjenjivo iskustvo. Samouvjerenim nastupom i dubokim razumijevanjem nogometa brzo je privukla pažnju gledatelja, no pravi proboj uslijedio je prelaskom na globalnu sportsku platformu DAZN. Tamo je postala jedno od glavnih lica, izvještavajući s najvažnijih utakmica Serie A, s legendarnih stadiona poput milanskog San Sira i torinskog Allianz Stadiuma. Posebno emotivnu ulogu imala je kao kuma prestižne biciklističke utrke Giro d'Italia, i to dvije godine zaredom. Tu je čast, kako je sama istaknula, posvetila svojoj pokojnoj majci, koja je bila velika zaljubljenica u biciklizam.

Paralelno s televizijskom karijerom, Eleonora je izgradila pravo malo carstvo na društvenim mrežama. Na Instagramu, gdje je prati više od 1,1 milijun ljudi, dijeli trenutke sa snimanja, luksuznih putovanja i modnih editorijala. Surađivala je s gigantima poput Diora, Guessa i Intimissimija, dokazavši da se jednako dobro snalazi pred kamerama i u svijetu visoke mode. Njezin poduzetnički duh doveo ju je i do osnivanja vlastitog posla - vlasnica je "Private Watch Cluba", ekskluzivnog kluba za prodaju luksuznih satova sa sjedištem u Milanu. Strast prema horologiji, otkrila je, naslijedila je od oca.

Zbog atraktivnog izgleda i sličnog karijernog puta, talijanski mediji često su je nazivali "brinetom verzijom Dilette Leotte", jedne od najpoznatijih sportskih voditeljica na svijetu. Usporedbama je dodatno pridonijela i činjenica da je Eleonora godinama bila u vezi s Mirkom Manolom, polubratom Dilette Leotte, zbog čega su je često oslovljavali i kao "Dilettinu šogoricu". Iako su dvije voditeljice u privatnom životu bliske, Eleonora se uvijek trudila izgraditi vlastiti, autentični identitet. U jednom intervjuu naglasila je kako je moda njezin jezik i način da izrazi samopouzdanje, posebno u sportskom svijetu kojim dominiraju muškarci.

- Nikada se ne odričem svoje ženstvenosti - naprotiv, koristim je kao snagu - poručila je.

Nakon prekida dugogodišnje veze, sreću je pronašla uz talijanskog nogometnog reprezentativca i veznjaka Torina, Samuelea Riccija. Par svoju vezu ne skriva od javnosti, a njihove zajedničke fotografije redovito oduševljavaju pratitelje. Eleonora je priznala da je Riccija upoznala u teškom životnom razdoblju i da joj je njegova pojava, uz posao, pomogla da ponovno pronađe ravnotežu. Osim što prati nogomet kao novinarka, velika je navijačica milanskog Intera. Slobodno vrijeme ispunjava sportskim aktivnostima - strastvena je amaterska golferica, a voli i boks te Formulu 1. Međutim, život pod reflektorima nosi i svoje tamne strane. Prije nekoliko godina bila je žrtva provale u svom stanu u Milanu, kada su joj "akrobatski lopovi" ukrali skupocjene torbice i odjeću.