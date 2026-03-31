Hoće li Iran nastupiti na SP-u i igrati utakmice u SAD-u? Evo što kaže predsjednik Fife

Iran će biti na Svjetskom prvenstvu i odigrat će utakmice prvog kruga u Sjedinjenim Državama kako je planirano, rekao je Gianni Infantino za AFP u utorak, nakon što je prisustvovao prijateljskoj utakmici iranske reprezentacije u blizini Antalije, na jugu Turske.

"Ovdje smo zbog Irana. Oduševljeni smo jer su vrlo, vrlo jaka momčad, jako sam sretan“, dodao je predsjednik FIFA-e na poluvremenu utakmice Irana i Kostarike. "Vidio sam momčad, razgovarao sam s igračima, s izbornikom, tako da je sve u redu“, nastavio je, precizirajući da će utakmice biti tamo gdje trebaju biti, prema ždrijebu.

Prema službenom rasporedu Svjetskog prvenstva, Iran bi trebao igrati utakmice prvog kruga u Sjedinjenim Državama, suorganizatorima turnira s Meksikom i Kanadom. Nakon Novog Zelanda (16. lipnja) i Belgije (21. lipnja) u Los Angelesu, iranska reprezentacija trebala bi igrati protiv Egipta u Seattleu (27. lipnja).

Nakon izbijanja rata na Bliskom istoku 28. veljače, Iran je zatražio da se utakmice prvog kruga igraju u Meksiku. Sredinom ožujka, čelnik Iranskog nogometnog saveza, Mehdi Taj, naznačio je da je "u pregovorima s FIFA-om da se iranske utakmice na SP igraju u Meksiku", a ne na američkom tlu, kako je prethodno planirano.

Prema izjavama Giannija Infantina za AFP, izvorni raspored će se zadržati.

Prisutnost predsjednika FIFA-e na utakmici protiv Kostarike u utorak nije bila najavljena. Zauzeo je mjesto na tribinama neposredno prije početka utakmice i pozirao za fotografije s nekoliko članova iranskog saveza.