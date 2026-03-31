Strašan napad na hrvatskog diplomata osudila i EU, konzul sve opisao: 'Pola sata su ih ganjali, vikali da su ustaše'

Policija Republike Srpske izvijestila je u utorak o incidentu i navela da traga za više nepoznatih osoba koje su u noći na nedjelju fizički napale hrvatskog konzula i još jednog hrvatskog državljanina u središtu Banja Luke, što je osudila i Europska unija. Prema priopćenju Policijske uprave Banja Luka, napad je prijavljen 29. ožujka oko 04.15 sati, kada je više nepoznatih muškaraca fizički nasrnulo na državljane Republike Hrvatske kojima su navedeni inicijali P. L. i D. L. Pritom su im nanijeli tjelesne ozljede, precizira se. "Policija poduzima potrebne mjere i radnje kako bi utvrdila sve okolnosti događaja i identificirala počinitelje", stoji u priopćenju.

Pritom se u priopćenju ne navodi da je napadnut hrvatski diplomat, konzul prvoga reda. Iz policije su dodali da su napadnute osobe izjavile kako ne žele kazneni progon osoba koje su ih napale. Napad je osudilo i Izaslanstvo Europske unije u Bosni i Hercegovini. "Osuđujemo fizički napad na hrvatskog konzula u centru Banje Luke u nedjelju, koji je bio praćen upotrebom uvreda na nacionalnoj osnovi", stoji u objavi na X-u.

We condemn the physical attack on the Croatian Consul in the centre of Banja Luka on Sunday, which was accompanied by the use of ethnic slurs.



We call on the authorities to thoroughly investigate this incident and bring those responsible to justice. — EU in Bosnia and Herzegovina (@eubih) March 31, 2026

Iz EU su pozvali vlasti da temeljito istraže incident i privedu odgovorne pravdi. U izjavi za Radio televiziju HercegBosne, generalni konzul Republike Hrvatske u Banja Luci Zoran Piličić rekao je da je desetak mladića napalo hrvatskog diplomata i njegova brata u središtu Banja Luke, pri čemu su im nanijeli tjelesne ozljede, te su ih nazivali ustašama. 'Pola sata su ih ganjala, vikali da su ustaše, Kad su ih dostigli, opet su ih tukli', rekao je Piličić. Dodaje da su konzul i njegov brat dobro i da nije bilo težih fizičkih ozljeda te da su u pitanju ozljede poput hematoma, modrica i ogrebotina. 'Možete misliti koji je šok kad vas gotovo desetak mladih ljudi napadne. Strah hoće li netko izvući nož, odvijač ili nešto slično, strah je što će se sve dogoditi u tome', istaknuo je Piličić, dodajući da su o svemu ovome institucije obaviještene.

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini uputilo je prosvjednu notu Ministarstvu vanjskih poslova BiH nakon ozbiljnog incidenta u Banjoj Luci, u kojem je napadnut hrvatski diplomat. Od nadležnih institucija u BiH zatražena je hitna i temeljita istraga, identifikacija počinitelja te njihovo primjereno kažnjavanje. Također se traži i jasna osuda napada koji se kvalificira kao kazneno djelo počinjeno iz mržnje. U noti je naglašena i potreba poduzimanja dodatnih mjera kako bi se osigurala sigurnost i zaštita svih hrvatskih diplomatskih predstavnika u Bosni i Hercegovini.