Što je radio i je li studirao na Oxfordu? Gradska zastupnica zatražila detalje o Tomaševićevoj karijeri, odgovor ju iznenadio

Što je točno radio prije nego što je postao gradonačelnik, gdje je studirao i ima li dodatne akademske kvalifikacije – pitanja su koja je nezavisna zastupnica Dina Dogan odlučila otvoriti pred Gradskom skupštinom. U opširnom zastupničkom pitanju D. Dogan je zatražila “potpune i cjelovite podatke o dosadašnjem radnom iskustvu gradonačelnika”, uključujući sve oblike zaposlenja, profesionalne angažmane i savjetodavne poslove prije stupanja na dužnost 2021. godine.

– Molim da mi se dostave cjeloviti podaci o dosadašnjem radnom iskustvu gradonačelnika, s jasno naznačenim razdobljima, nazivima poslodavaca ili organizacija, zemljama u kojima su se ti angažmani odvijali te vrstom ugovornog odnosa – navela je D. Dogan. Posebno se osvrnula na javne istupe gradonačelnika u kojima je, kako navodi, spominjao rad u svojstvu konzultanta u većem broju zemalja, kao i na pitanje obrazovanja.

– Posebno se traži pojašnjenje navoda koji se odnose na tvrdnje o radu u svojstvu konzultanta u velikom broju zemalja, kao i o završenom magistarskom studiju na Sveučilištu u Oxfordu – stoji u pitanju, uz napomenu da takve tvrdnje “zasad nije moguće jasno i nedvojbeno potvrditi putem dostupne dokumentacije”. U drugom dijelu pitanja D. Dogan traži i detaljan pregled formalnog obrazovanja, uključujući stečene titule, nazive institucija, trajanje studija te informaciju o eventualnoj nostrifikaciji diploma stečenih u inozemstvu.

– Očekuje se potpuna jasnoća i preciznost, budući da kao doktorica znanosti i nastavnica u sustavu visokog obrazovanja vrlo dobro poznajem postupke stjecanja i verifikacije akademskih kvalifikacija – poručila je, dodajući kako će u slučaju sumnji “stupiti u izravan kontakt s navedenim visokoškolskim institucijama”. Naglasila je i kako se ne traže osjetljivi osobni dokumenti, poput izvoda iz mirovinskog osiguranja, ali je istaknula da bi upravo takav dokument “vrlo jasno pokazao opseg i kontinuitet radnog staža”.

– Smatra se da je potpuna transparentnost njegovih profesionalnih i obrazovnih kvalifikacija legitiman i opravdan interes javnosti – zaključuje Dogan. U službenom očitovanju iz Grada navodi se kako tijela javne vlasti ne vode evidenciju o prethodnoj profesionalnoj ili akademskoj karijeri izabranih gradonačelnika, uz podsjetnik na zakonski okvir kandidatura. – Tijela javne vlasti ne vode evidenciju o prethodnoj profesionalnoj ili akademskoj karijeri izabranih gradonačelnika – stoji tek u odgovoru. Grad se pritom poziva na zakonski okvir, navodeći da kandidature za gradonačelnika predlažu birači ili političke stranke, uz prikupljanje najmanje 5000 potpisa, ali bez obveze dostave ovakvih detaljnih profesionalnih evidencija.