Što je radio i je li studirao na Oxfordu? Gradska zastupnica zatražila detalje o Tomaševićevoj karijeri, odgovor ju iznenadio

Što je točno radio prije nego što je postao gradonačelnik, gdje je studirao i ima li dodatne akademske kvalifikacije – pitanja su koja je nezavisna zastupnica Dina Dogan odlučila otvoriti pred Gradskom skupštinom. U opširnom zastupničkom pitanju D. Dogan je zatražila “potpune i cjelovite podatke o dosadašnjem radnom iskustvu gradonačelnika”, uključujući sve oblike zaposlenja, profesionalne angažmane i savjetodavne poslove prije stupanja na dužnost 2021. godine.
– Molim da mi se dostave cjeloviti podaci o dosadašnjem radnom iskustvu gradonačelnika, s jasno naznačenim razdobljima, nazivima poslodavaca ili organizacija, zemljama u kojima su se ti angažmani odvijali te vrstom ugovornog odnosa – navela je D. Dogan. Posebno se osvrnula na javne istupe gradonačelnika u kojima je, kako navodi, spominjao rad u svojstvu konzultanta u većem broju zemalja, kao i na pitanje obrazovanja.
– Posebno se traži pojašnjenje navoda koji se odnose na tvrdnje o radu u svojstvu konzultanta u velikom broju zemalja, kao i o završenom magistarskom studiju na Sveučilištu u Oxfordu – stoji u pitanju, uz napomenu da takve tvrdnje “zasad nije moguće jasno i nedvojbeno potvrditi putem dostupne dokumentacije”. U drugom dijelu pitanja D. Dogan traži i detaljan pregled formalnog obrazovanja, uključujući stečene titule, nazive institucija, trajanje studija te informaciju o eventualnoj nostrifikaciji diploma stečenih u inozemstvu.
– Očekuje se potpuna jasnoća i preciznost, budući da kao doktorica znanosti i nastavnica u sustavu visokog obrazovanja vrlo dobro poznajem postupke stjecanja i verifikacije akademskih kvalifikacija – poručila je, dodajući kako će u slučaju sumnji “stupiti u izravan kontakt s navedenim visokoškolskim institucijama”. Naglasila je i kako se ne traže osjetljivi osobni dokumenti, poput izvoda iz mirovinskog osiguranja, ali je istaknula da bi upravo takav dokument “vrlo jasno pokazao opseg i kontinuitet radnog staža”.
– Smatra se da je potpuna transparentnost njegovih profesionalnih i obrazovnih kvalifikacija legitiman i opravdan interes javnosti – zaključuje Dogan. U službenom očitovanju iz Grada navodi se kako tijela javne vlasti ne vode evidenciju o prethodnoj profesionalnoj ili akademskoj karijeri izabranih gradonačelnika, uz podsjetnik na zakonski okvir kandidatura. – Tijela javne vlasti ne vode evidenciju o prethodnoj profesionalnoj ili akademskoj karijeri izabranih gradonačelnika – stoji tek u odgovoru. Grad se pritom poziva na zakonski okvir, navodeći da kandidature za gradonačelnika predlažu birači ili političke stranke, uz prikupljanje najmanje 5000 potpisa, ali bez obveze dostave ovakvih detaljnih profesionalnih evidencija.
Taj ni ne zna gdje je Oxford , kao i Pusićka koja je živjela u SAD , a donijela diplomu iz Mexika. To ti je kao da živiš u Zagrebu a doktoriraš u Brčkom. Ali o tome se ne pišee po "nezavisnim istraživačkim " medijima.