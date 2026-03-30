Lokomotiva prodala mladog stopera u Norvešku: Postao je najskuplji igrač u povijesti kluba

Mladi senegalski stoper Cheickh Mbacke Diop napustio je zagrebačku Lokomotivu i preselio u norveški SK Brann. 20-godišnjak je time postao najskuplji igrač u povijesti tog kluba jer su za njega platili čak dva i pol milijuna eura. Dosad su najviše platili za ofenzivnog veznjaka Manija Ingasona (1.4 milijuna eura) i Martina Andersena (dva milijuna eura).

Diop je u Lokomotivu stigao u ljeto 2024. iz albanske Labërije, kluba u četvrtom rangu tamošnjeg nogometa. Trener Lokomotive Nikica Jelavić vodio ga je u juniorskoj momčadi te ga promovirao među seniore kada je prošlog ljeta preuzeo vodstvo nad prvom momčadi. Ove sezone upisao je 22 nastupa u svim natjecanjima i zabio jedan pogodak.

Transfer je potvrdila i Lokomotiva putem svojih društvenih mreža.

- NK Lokomotiva i norveški prvoligaš SK Brann postigli su dogovor o transferu 20-godišnjeg stopera Cheikha Mbackea Diopa. Mladi Senegalac, koji je u kratkom roku postao jedan od stupova obrane Lokosa, karijeru nastavlja u Bergenu.

Njegov uspon u seniorskoj momčadi ove sezone bio je meteorski, Diop se prometnuo u nezamjenjivog člana udarne postave. Svojom mirnoćom, fizičkom dominacijom i sjajnim čitanjem igre, bio je ključan faktor u tome što je obrana Lokomotive na startu sezone bila jedna od najčvršćih u SuperSport HNL-u.

Cheikh, hvala ti na svakom startu, svakom skoku i svakom osvojenom bodu. Sretno u novom poglavlju karijere! - napisali su iz kluba.