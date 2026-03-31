Mir sa svima vama – bile su prve riječi nastupnog obraćanja novoizabranog pape Lava XIV. u svibnju prošle godine okupljenim vjernicima na Trgu svetog Petra. Obraćajući se Crkvi u Rimu, poručio je kako u zajedništvu valja tražiti kako biti misionarska Crkva, ona koja gradi mostove, koja gradi dijalog, uvijek otvorena da primi sve one koji trebaju njihovu ljubav, pa izrazio želju da "njegova" Crkva bude sinodalna Crkva – koja hodi, koja uvijek traži ljubav, koja nastoji biti blizu posebno onima koji trpe, koja uvijek traži mir.
Sudeći prema njegovu posljednjem javnom istupu, a riječ je o homiliji na nedjelju muke Gospodnje na Trgu svetoga Petra, u izrečenim riječima: "Naš Bog je Isus, Kralj mira, Bog koji odbacuje rat i kojega nitko ne može upotrebljavati kako bi opravdao rat", zapisana je papina dosljednost i snažna poruka u teško vrijeme za cijeli svijet. Istaknuo je Isusovu blagost koja se suprotstavlja brutalnosti i nasilju ljudi, napominjući da se on nije branio, nije se ni naoružao, nije vodio nikakav rat.
Obraćajući se desecima tisuća okupljenih na Cvjetnicu na Trgu svetog Petra u Rimu, papa je rekao da se Isus ne može koristiti kao opravdanje za bilo koji rat
ruke su vam pune krvi je poruka feminističkim udrugama koje se zalažu za ubojstva nerođene djece.....