Spektakl na Savi: Žapci dočekuju prvake Europe

Po onome kako su o toj utakmici govorili trener Zoran Bajić, iskusni centar Josip Vrlić te mladi vratar Ivan Mauro Čubranić, pred vaterpolistima Mladosti sutra je presudna utakmica ovog dijela nastupanja u Ligi prvaka. A u trećem kolu polufinalne skupine B na Savu dolazi branitelj naslova, i dvostruki aktualni prvak Europe. Mađarski div ovaj put stiže pod sponzorskim imenom FTC Telekom Waterpolo no to je onaj Ferencvaros koji je 2024. i 2025. osvojio naslov prvaka Europe.Stoga, trener žabaca ovako najavljuje dvoboj:

- Veliki suparnik bit će oslabljen neigranjem Mandića no tu je i dalje cijela plejada izvanrednih igrača počevši od internacionalaca Grka Argyropoulosa i Talijana Di Somme, nositelja igre svojih reprezentacija. Tu je i odlični španjolski centar Del Toro i niz mađarskih reprezentativaca, Nagy, Vamos, Fekete, Manhercz...No, mi ćemo sve učiniti da budemo pravi u, možda, po nas i najvažnijoj utakmici sezone. U slučaju pobjede, ostali bismo u igri za Final Four pa ovu utakmicu tako i shvaćamo.

Upozorava Bajić još i na to što njegova momčad mora korigirati da bi bila konkurentna.

- Mi imamo tri fantastična centra i bilo bi iluzorno da tražimo drugačiji način igre. Oni svoj posao rade sjajne, iznuđuju puno isključenja, i zato mi moramo popraviti igrača više.

Za sutrašnju vaterpolsku poslasticu na bazenu u Sportskom parku Mladost, Josip Vrlić ističe:

- Ako želimo biti konkurentni na ovoj razini, domaće utakmice moramo pobjeđivati. Tako je bilo i u prethodnoj skupini koju smo prošli zahvaljujući domaćim pobjedama nad Radničkim i Olympiacosom. Ferencvaros čini fantastičan skup pojedinaca. Njihov stil igre čini puno uplivavanja i proplivavanja, i zato moramo odigrati obranu na iznimnoj razini.

Koliko je na ovoj razini domaći teren važan naglasio je i perspektivni vratar Ivan Mauro Čubranić:

- Važnost domaćeg terena osjetili smo mi u prošlom kolu gostujući kod Pro Recca. U nadmudrivanju ponajboljih momčadi u Europi odlučivat će sitnice, a odlučit će i razina agresivnosti.