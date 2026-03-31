#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
MLADOST - FERENCVAROS

Spektakl na Savi: Žapci dočekuju prvake Europe

Goran Stanzl/PIXSELL
Autor
Dražen Brajdić
31.03.2026.
u 16:00

Nakon dva kola Mladost i Ferencvaros imaju po pobjedu i poraz i pa je ovaj dvoboj (srijeda, 20.30) izrazito važan

Po onome kako su o toj utakmici govorili trener Zoran Bajić, iskusni centar Josip Vrlić te mladi vratar Ivan Mauro Čubranić, pred vaterpolistima Mladosti sutra je presudna utakmica ovog dijela nastupanja u Ligi prvaka. A u trećem kolu polufinalne skupine B na Savu dolazi branitelj naslova, i dvostruki aktualni prvak Europe. Mađarski div ovaj put stiže pod sponzorskim imenom FTC Telekom Waterpolo no to je onaj Ferencvaros koji je 2024. i 2025. osvojio naslov prvaka Europe.Stoga, trener žabaca ovako najavljuje dvoboj:

- Veliki suparnik bit će oslabljen neigranjem Mandića no tu je i dalje cijela plejada izvanrednih igrača počevši od internacionalaca Grka Argyropoulosa i Talijana Di Somme, nositelja igre svojih reprezentacija. Tu je i odlični španjolski centar Del Toro i niz mađarskih reprezentativaca, Nagy, Vamos, Fekete, Manhercz...No, mi ćemo sve učiniti da budemo pravi u, možda, po nas i najvažnijoj utakmici sezone. U slučaju pobjede, ostali bismo u igri za Final Four pa ovu utakmicu tako i shvaćamo.

Upozorava Bajić još i na to što njegova momčad mora korigirati da bi bila konkurentna.

- Mi imamo tri fantastična centra i bilo bi iluzorno da tražimo drugačiji način igre. Oni svoj posao rade sjajne, iznuđuju puno isključenja, i zato mi moramo popraviti igrača više.

Za sutrašnju vaterpolsku poslasticu na bazenu u Sportskom parku Mladost, Josip Vrlić ističe:

- Ako želimo biti konkurentni na ovoj razini, domaće utakmice moramo pobjeđivati. Tako je bilo i u prethodnoj skupini koju smo prošli zahvaljujući domaćim pobjedama nad Radničkim i Olympiacosom. Ferencvaros čini fantastičan skup pojedinaca. Njihov stil igre čini puno uplivavanja i proplivavanja, i zato moramo odigrati obranu na iznimnoj razini.

Koliko je na ovoj razini domaći teren važan naglasio je i perspektivni vratar Ivan Mauro Čubranić:

- Važnost domaćeg terena osjetili smo mi u prošlom kolu gostujući kod Pro Recca. U nadmudrivanju ponajboljih momčadi u Europi odlučivat će sitnice, a odlučit će i razina agresivnosti. 
Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

