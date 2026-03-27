FOTO Izvanredno stanje u Zagrebu: Ovo je 200 fotografija kaosa
Milanović se oglasio oko nevremena
FOTO/VIDEO Pogledajte kakav je snježni kaos zavladao cestama. Donosimo popis zatvorenih pravaca
VIDEO Pogledajte kako izgleda Maksimir nakon strašnog nevremena koje je poharalo Zagreb
Ako vam je stablo palo na automobil, možete tražiti naknadu štete. Evo kako i u kojim slučajevima to prolazi
HNL

Lokomotiva na pragu velikog transfera: Norvežani spremni puno potrošiti na mladog stopera

Pula: NK Istra i NK Lokomotiva sastali se u 20. kolu Prve HNL
Edi Džindo
27.03.2026.
u 18:11

Transfer bi trebao biti finaliziran idući tjedan, a odšteta će iznositi 2,5 milijuna eura, što će biti peti najunosniji izlazni transfer u povijesti Lokomotive

Zagrebačka Lokomotiva već neko vrijeme radi odličan posao kad je u pitanju razvijanje i prodaja mladih igrača. Isto su učinili i u siječanjskom prijelaznom roku kada je Fabijan Krivak otišao u češku Sigrmu za nešto manje od dva milijuna eura. Sada je na pomolu novi veliki transfer za zagrebački klub, ovoga puta još unosniji.

SK Brann iz prvog ranga norveškog nogometa dovršava transfer Cheicka Mbackea Diopa. Transfer bi trebao biti finaliziran idući tjedan, a odšteta će iznositi 2,5 milijuna eura, što će biti peti najunosniji izlazni transfer u povijesti Lokomotive. Rekord i dalje drži transfer Roka Šimića u Salzburg iz sezone 2021./2022., za koji je Lokomotiva uprihodila četiri milijuna eura.

Mario Pašalić: Vjerujem da ćemo biti fizički i taktički spremni za SP

Budući da je prijelazni rok u Norveškoj drugačiji zbog toga što je sezona tek sada u startu, oni sada mogu raditi ulazne transfere. 20-godišnji Senegelac je u Lokomotivu je stigao u ljeto 2024. iz albanske Labërije. Za prvu momčad počeo je nastupati ove sezone te je zabio jedan pogodak u 22 nastupa. Transfermarkt ga procjenjuje na milijun eura.
Rijeka u 32. kolu SuperSport HNL-a izgubila u gostima od Lokomotive 3:1
URUČENI PAPIRI

Đalović, Sopić, Čabraja, Tomić... Koji je otkaz u HNL-u imao najviše, a koji najmanje smisla?

Iako šest trenerskih otkaza u 'ligi 10' zvuči kao velika brojka, ona je zapravo prilično mala za HNL standarde. Primjerice, u prošloj sezoni treneri u HNL-u su smijenjeni sveukupno devet puta, tijekom pretprošle sezone čak 14 puta, a prije tri sezone deset puta, tako da je ovih 'samo' šest smjena zapravo svojevrsna putanja prema stabilizaciji trenerskih mandata

