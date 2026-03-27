Lokomotiva na pragu velikog transfera: Norvežani spremni puno potrošiti na mladog stopera

Zagrebačka Lokomotiva već neko vrijeme radi odličan posao kad je u pitanju razvijanje i prodaja mladih igrača. Isto su učinili i u siječanjskom prijelaznom roku kada je Fabijan Krivak otišao u češku Sigrmu za nešto manje od dva milijuna eura. Sada je na pomolu novi veliki transfer za zagrebački klub, ovoga puta još unosniji.

SK Brann iz prvog ranga norveškog nogometa dovršava transfer Cheicka Mbackea Diopa. Transfer bi trebao biti finaliziran idući tjedan, a odšteta će iznositi 2,5 milijuna eura, što će biti peti najunosniji izlazni transfer u povijesti Lokomotive. Rekord i dalje drži transfer Roka Šimića u Salzburg iz sezone 2021./2022., za koji je Lokomotiva uprihodila četiri milijuna eura.

Budući da je prijelazni rok u Norveškoj drugačiji zbog toga što je sezona tek sada u startu, oni sada mogu raditi ulazne transfere. 20-godišnji Senegelac je u Lokomotivu je stigao u ljeto 2024. iz albanske Labërije. Za prvu momčad počeo je nastupati ove sezone te je zabio jedan pogodak u 22 nastupa. Transfermarkt ga procjenjuje na milijun eura.