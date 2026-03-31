NISKE TEMEPERTURE

Stiže najjača marčana bura: Udari do 180 km/h, evo gdje će biti najgore

VL
Autor
Večernji.hr
31.03.2026.
u 08:26

Najvjetrovitije će biti u Gorskoj Hrvatskoj, dok će najslabiji vjetar biti u Slavoniji. Na sjevernom Jadranu, osobito podno Velebita, očekuju se najjači udari, i to već u utorak navečer i srijedu ujutro

U Hrvatskoj danas prevladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz izraženu vjetrovitost. Kiša se očekuje mjestimice, ponajprije na jugu zemlje, dok će u Gorskoj Hrvatskoj padati i susnježica te snijeg. Na sjevernom Jadranu većinom će ostati suho. Puhat će umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na istoku i sjeverozapadni. U poslijepodnevnim satima lokalno su mogući i olujni udari, upozorava Državni hidrometeorološki zavod.

Na Jadranu će dominirati bura, mjestimice s olujnim, a na sjevernom dijelu kasnije tijekom dana i orkanskim udarima. Na krajnjem jugu kratkotrajno će puhati jugo i istočnjak. Najviša dnevna temperatura bit će između 4 i 10 °C u unutrašnjosti te od 11 do 14 °C na obali. U istočnoj Hrvatskoj prevladavat će pretežno oblačno vrijeme uz povremenu kišu, dok su na zapadnim dijelovima regije, osobito u višim predjelima, mogući susnježica i snijeg. Puhat će umjeren do jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a temperature će se kretati od jutarnjih 3 do 5 °C do najviših dnevnih između 7 i 9 °C.

Foto: DHMZ

U središnjoj Hrvatskoj bit će umjereno do pretežno oblačno, mjestimice uz slabu kišu. Vrijeme će biti razmjerno vjetrovito uz umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, koji poslijepodne lokalno može imati i olujne udare. Jutarnje temperature bit će od 3 do 5 °C, a dnevne između 7 i 11 °C.

U Gorskom kotaru i Lici očekuje se pretežno oblačno vrijeme uz kišu, susnježicu i snijeg, osobito u višim predjelima. Puhat će umjeren do jak sjeveroistočni vjetar s mogućim olujnim udarima. Jutarnje temperature spustit će se od -1 do 2 °C, dok će najviša dnevna biti između 3 i 8 °C.

Na sjevernom Jadranu i u Istri vrijeme će biti promjenjivo do pretežno oblačno sa sunčanim razdobljima, uz mogućnost lokalne slabe kiše. Bura će postupno jačati, a podno Velebita poslijepodne i navečer može dosezati olujne udare. More će biti malo do umjereno valovito, na otvorenom i valovito. Jutarnje temperature kretat će se od 5 do 9 °C, u Istri od 3 do 7 °C, a u unutrašnjosti Istre od 0 do 4 °C, dok će najviša dnevna biti između 10 i 14 °C.

U Dalmaciji će prevladavati promjenjivo do pretežno oblačno vrijeme uz mjestimičnu kišu i pljuskove. Bura će jačati, osobito na sjevernom dijelu, dok će na krajnjem jugu puhati jugo i istočnjak. Jutarnje temperature bit će od 7 do 10 °C, u unutrašnjosti između 4 i 7 °C, a najviše dnevne između 10 i 13 °C.

Meteorolog Nikola Vikić-Topić za Dnevnik.hr ističe kako će vjetrovito razdoblje potrajati kroz utorak, srijedu i četvrtak. Naglašava da će na kopnu ova promjena vremena biti blaža nego prethodna, uz slabiji vjetar, manje kiše i manje snijega. Ipak, upozorava na oprez zbog već oštećenih krovova, stabala i grana, što može dovesti do dodatnih šteta. Na Jadranu se očekuje znatno jača situacija, treća marčana bura ove godine bit će ujedno i najintenzivnija. Udari vjetra na kopnu kretat će se između 50 i 100 km/h, dok će na Jadranu dosezati i do 180 km/h.

Najvjetrovitije će biti u Gorskoj Hrvatskoj, dok će najslabiji vjetar biti u Slavoniji. Na sjevernom Jadranu, osobito podno Velebita, očekuju se najjači udari, i to već u utorak navečer i srijedu ujutro. U srijedu nas očekuje slično vrijeme, umjereno do pretežno oblačno i vjetrovito. Kiša će povremeno padati u unutrašnjosti te na jugu i otocima, dok će u Gorskoj Hrvatskoj biti susnježice i snijega. Na sjevernom Jadranu moguća su i kraća sunčana razdoblja.

Vjetar će u unutrašnjosti biti umjeren do jak, a u gorju i olujan. Uz obalu će puhati jaka i olujna bura, mjestimice s orkanskim udarima. Temperature će se ujutro kretati od 1 do 6 °C u unutrašnjosti te od 5 do 10 °C na Jadranu. Najviše dnevne temperature bit će uglavnom između 10 i 15 °C, dok će u gorju biti oko 5 °C, a na otocima i do 17 °C.

U Zagrebu se očekuje pretežno oblačno vrijeme uz mogućnost slabe kiše u prvom dijelu dana. Puhat će jak vjetar s povremenim olujnim udarima. Temperature će se kretati od 4 do 12 °C.

bura nevrijeme dhmz vremenska prognoza

