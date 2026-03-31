Stigla žustra reakcija, mađarski ministar opleo po obavještajnim službama: 'Već se neko vrijeme zna...'

Nakon što je procurio još jedan njegov razgovor s ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejem Lavrovom, mađarski ministar Péter Szijjártó oglasio se te poručio kako iste stvari govori i javno. Naime, VSquare i druge istraživačke organizacije provele su istragu u sklopu koje je objavljen razgovor iz kolovoza 2024. godine. U njemu, između ostaloga, Lavrov podsjeća mađarskog ministra da sestru ruskog oligarha makne s liste sankcija Europske unije. Szijjártó mu je u tom razgovoru kazao kako mu je "uvijek na raspolaganju" te kako će učiniti sve što može kako bi riješili taj zahtjev.

Szijjártó je u svojoj reakciji istaknuo kako se već neko vrijeme zna da strane obavještajne službe, uz aktivnu suradnju određenih mađarskih novinara, prisluškuju ili su prisluškivale njegove telefonske razgovore. "Danas su prisluškivači napravili još jedno veliko 'otkriće': dokazali su da isto govorim javno kao i telefonom… Lijep posao! Već četiri godine govorim, i to jasno: sankcijska politika je propala, ona nanosi više štete Europskoj uniji nego Rusiji! Također smo bezbroj puta jasno dali do znanja da nikada nećemo dopustiti sankcioniranje onih osoba ili tvrtki koje su važne za sigurnost energetske opskrbe Mađarske ili za postizanje mira, kao ni onih za koje jednostavno nema smisla ni razloga da se nalaze na sankcijskoj listi. I toga ćemo se držati i ubuduće", naveo je.

Uz to, naglasio je kako je o sankcijama redovno razgovarao s ministrima vanjskih poslova zemalja koje nisu članice Europske unije: "Inače, popis prisluškivanih razgovora nije potpun: u vezi sa sankcijskim mjerama redovito razgovaram, odnosno razgovarao sam s brojnim ministrima vanjskih poslova drugih, ne-EU zemalja."

Još prije desetak dana pojavile su se optužbe da Szijjártó dojavljuje Rusima informacije, a mađarski premijer Viktor Orbán tada je objavio da je naredio ministru pravosuđa da hitno istraži informacije vezane uz prisluškivanje ministra vanjskih poslova. Mađarski ministar za Europu János Bóka rekao je za da su izvješća "lažne vijesti“ osmišljene kao "očajnička reakcija na zamah Fidesza u izbornoj kampanji.“ Upravo je izborna kampanja koju je spomenuo "zakuhala" puno toga i podignula napetosti u Europi. Naime, Orbánu prema anketama prijeti poraz na parlamentarnim izborima 12. travnja pa je posljednjih tjedana dodatno zaoštrio svoju retoriku prema Bruxellesu i Ukrajini.