Povratak u zemlju prijavilo 18.000 građana, privremeni odlazak 35.000

Gotovo 18 tisuća hrvatskih državljana, ili preciznije njih 17.741 koji su imali prijavljen privremeni odlazak izvan Hrvatske, prijavilo je lani povratak u zemlju nadležnim policijskim upravama, sukladno Zakonu o prebivalištu. Iako je za migracije nadležan Državni zavod za statistiku, čiji će podaci biti poznati tek na ljeto, podaci MUP-a o našim državljanima koji su prijavili povratak u zemlju te onima koji su prijavili privremeni odlazak na razdoblje dulje od godinu indikativni su.



Očito je već sada da je broj povratnika lani bio veći nego 2024., kada se u Hrvatsku vratilo oko 13 tisuća hrvatskih državljana, što uključuje ne samo građane koji su prijavili povratak, već i doseljenike iz dijaspore koji prije nisu imali prebivalište u RH. Nažalost, iseljavanje nije zaustavljeno jer je lani privremeni odlazak u inozemstvo prijavilo 35.035 naših državljana, najviše zbog privremenog rada u inozemstvu (23.569), 5987 zbog spajanja obitelji, što znači da su otišli izvan EU, zbog školovanja je otišlo 2190 osoba, zbog ostalih razloga 1877, zbog liječenja 356...