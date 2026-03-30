Gotovo 18 tisuća hrvatskih državljana, ili preciznije njih 17.741 koji su imali prijavljen privremeni odlazak izvan Hrvatske, prijavilo je lani povratak u zemlju nadležnim policijskim upravama, sukladno Zakonu o prebivalištu. Iako je za migracije nadležan Državni zavod za statistiku, čiji će podaci biti poznati tek na ljeto, podaci MUP-a o našim državljanima koji su prijavili povratak u zemlju te onima koji su prijavili privremeni odlazak na razdoblje dulje od godinu indikativni su.
Očito je već sada da je broj povratnika lani bio veći nego 2024., kada se u Hrvatsku vratilo oko 13 tisuća hrvatskih državljana, što uključuje ne samo građane koji su prijavili povratak, već i doseljenike iz dijaspore koji prije nisu imali prebivalište u RH. Nažalost, iseljavanje nije zaustavljeno jer je lani privremeni odlazak u inozemstvo prijavilo 35.035 naših državljana, najviše zbog privremenog rada u inozemstvu (23.569), 5987 zbog spajanja obitelji, što znači da su otišli izvan EU, zbog školovanja je otišlo 2190 osoba, zbog ostalih razloga 1877, zbog liječenja 356...
Povratak u zemlju prijavilo 18.000 građana, privremeni odlazak 35.000
Pavlek, Beroš, Mikulić, Škugor, Mamić i njihova velika djela nadahnuli su ih na povratak. Ili možda kriza koja kuca na vrata ih je prisilila na povratak iz nužde a ne iz ljubavi za HDZ.
Negativan migracijski saldo se nastavlja, djece je rođeno gotovo 5000 manje nego prije samo 5 god., profesori kritičari su postali savjetnici šutljivci, demografija je ispuhana priča koja je službeno TOP a stvarno DROP
Naravno da će se vratiti. Vani si tuđin koliko god mislio, i tješio se.