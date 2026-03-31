Uvozimo sve više hrane: Domaću robu ne garantiraju ni sve mesnice i tržnice

Janjetina ili teletina u pećnici ili ispod peke s mladim krumpirima i povrćem? Pašticada od junetine s njokima, goveđa juha, odojak... Gotovo da nema građanina koji i na ovoj kratkoj listi nije prepoznao barem jedno jelo koje će se naći i na njegovu uskrsnom stolu. No što je od toga sezonsko, hrvatsko? Sudeći po još dubljem vanjskotrgovinskom deficitu od 2,84 milijarde eura s kojim smo zaključili lanjsku godinu po pitanju poljoprivredno-prehrambenih proizvoda – gotovo ništa, pogotovo ako je kupljeno u nekom od trgovačkih lanaca, iako ni sve mesnice, a ni tržnice, gdje isto to ovih dana kupujemo i dvostruko skuplje, ne garantiraju domaću robu.