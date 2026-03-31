USKRSNI STOL

Uvozimo sve više hrane: Domaću robu ne garantiraju ni sve mesnice i tržnice

Autor
Jolanda Rak Šajn
31.03.2026.
u 06:00

Hrvatska je lani uvezla hrane za 7 milijardi eura, 11,5% više u odnosu na godinu prije. Vanjskotrgovinski deficit podebljan je za još 400 milijuna eura – na ukupno 2,8 milijardi

Janjetina ili teletina u pećnici ili ispod peke s mladim krumpirima i povrćem? Pašticada od junetine s njokima, goveđa juha, odojak... Gotovo da nema građanina koji i na ovoj kratkoj listi nije prepoznao barem jedno jelo koje će se naći i na njegovu uskrsnom stolu. No što je od toga sezonsko, hrvatsko? Sudeći po još dubljem vanjskotrgovinskom deficitu od 2,84 milijarde eura s kojim smo zaključili lanjsku godinu po pitanju poljoprivredno-prehrambenih proizvoda – gotovo ništa, pogotovo ako je kupljeno u nekom od trgovačkih lanaca, iako ni sve mesnice, a ni tržnice, gdje isto to ovih dana kupujemo i dvostruko skuplje, ne garantiraju domaću robu.

deficit uvoz hrana

GR
Grr
06:34 31.03.2026.

To je novi oblik dođoljublja tj. nov način izražavanja ljubavi prema domovini.To je ekološka ljubav.Naši vrli domoljubi brinu se za prirodu,pitku vodu,zrak...Proizvodnja hrane veliki je zagađivač.Umjetna gnojiva,pesticidi,fungicidi i ostale kemikalije,a tek metan kao nus prozvod probave kravica,pajceka,pa drekevi kokica...Sve to zagađuje...Zato naši veliki Hrvati i domoljubi smanjili su industrijske i poljoprivredne kapacitete na minimum.Mi zato udišemo čisti zrak,pijemo najčišću vodu na svijetu!

Avatar kloštar
kloštar
07:08 31.03.2026.

Apsolutno sve je učinio kako bi uništio domaću proizvodnju hrane! Sad je tako kako jeste.

