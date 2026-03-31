Ovo je službeno najzdravije povrće na svijetu: Ima više željeza od špinata i vitamina C od naranče

Kada vas pitaju da zamislite "najzdravije povrće", malo je vjerojatno da će vam na pamet pasti potočarka. Ova biljka, koja se često smatra tek običnom salatom, zapravo je član obitelji kupusnjača - rođakinja brokule, kupusa, kelja i gorušice. Unatoč svom delikatnom izgledu, potočarka je neuobičajeno bogata hranjivim tvarima za tako lagano lisnato povrće. Upravo su je te reference u prosincu okrunile titulom "najzdravijeg povrća na svijetu", nakon što je dobila savršenu ocjenu 100/100 na popisu 41 "moćnog" voća i povrća američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC). Zanimljivo je da se na dnu te iste ljestvice našao batat.

Iako danas ponovno otkrivamo njezinu moć, potočarka je kroz povijest bila iznimno cijenjena. Poznata je i kao "biljka čistih voda" jer raste isključivo u čistim, tekućim izvorskim vodama. Povijesni zapisi otkrivaju da ju je Hipokrat koristio u prvoj bolnici na svijetu na otoku Kosu za liječenje bolesti krvi, dok su je rimski vojnici jeli kako bi povećali snagu i izdržljivost. Njezina nutritivna vrijednost toliko je impresivna da je i danas predmet brojnih istraživanja, a najnoviji pregledi znanstvenih studija potvrđuju njezin status "funkcionalne hrane" ključne za prevenciju kroničnih bolesti.

Ono što je čini superiornom u odnosu na druge namirnice jest njezina nevjerojatna nutritivna gustoća. Prema dostupnim podacima, potočarka gram za gram sadrži više vitamina C od naranče i limuna, više kalcija od punomasnog mlijeka i više željeza od špinata. Registrirana dijetetičarka Nichola Ludlam-Raine za Daily Mail ističe: "Potočarka je bogata vitaminom K, vitaminom C, vitaminom A (u obliku beta-karotena), folatima te malim količinama kalcija, kalija i željeza." Sve to dolazi uz izuzetno nisku kalorijsku vrijednost od otprilike 11 do 15 kalorija na 100 grama, bez imalo masnoće.

Listovi potočarke također sadrže prirodne biljne spojeve zvane glukozinolati, koji oslobađaju snažan enzim mirozinazu kada se biljka sjecka, gnječi ili žvače. Taj enzim pretvara glukozinolate u biološki aktivne spojeve, uključujući sulforafan, moćan antioksidans s protuupalnim djelovanjem. Novije studije također ističu važnost spoja PEITC (fenetil izotiocijanat), koji potočarki daje papreni okus, a za koji je dokazano da pomaže u zaštiti DNK od oštećenja i može potaknuti programiranu staničnu smrt stanica raka.

Kako je najbolje jesti i s čime je kombinirati?

Mnogi ljudi izbjegavaju potočarku jer jednostavno nisu sigurni što bi s njom. Međutim, dijetetičarka Ludlam-Raine kaže da je vrlo svestrana i da postoji mnogo uzbudljivih načina za njezinu pripremu. "Odlično funkcionira u salatama, miksana u juhama, umiješana u tjesteninu neposredno prije posluživanja, dodana u sendviče ili blendana u pesto. Ima papreni okus koji se dobro slaže s jajima, lososom i kozjim sirom", savjetuje ona. Za maksimalnu apsorpciju hranjivih tvari, potočarku je pametno kombinirati sa zdravim mastima poput maslinovog ulja, avokada ili orašastih plodova, što pomaže tijelu da apsorbira vitamine topive u mastima kao što su vitamin K i beta-karoten. Dodavanje u obroke s izvorom proteina poboljšava osjećaj sitosti. Iako se kuhanjem gubi dio vitamina C, potočarka se može lagano povrnuti u juhama ili dodati u omlete na samom kraju kuhanja.

Tko bi trebao biti oprezan s potočarkom?

Iako je iznimno zdrava, postoje situacije u kojima je potreban oprez. Potočarka ima visoku razinu vitamina K, koji je ključan za zgrušavanje krvi. Zbog toga osobe koje uzimaju varfarin i slične antikoagulantne lijekove, poznate kao "razrjeđivači krvi", moraju paziti na unos. "Osobe koje uzimaju varfarin trebale bi održavati dosljedan unos potočarke, a ne je u potpunosti izbjegavati. Kao i kod drugog lisnatog povrća, dosljednost je ključna za stabilnu antikoagulaciju", objašnjava Ludlam-Raine. Također, osobe koje uzimaju litij trebaju biti oprezne jer potočarka ima diuretski učinak, što može uzrokovati zadržavanje litija u tijelu i dovesti do toksičnosti.

Pomaže li doista kod mršavljenja?

Jedna od najpoznatijih zagovornica potočarke u svrhu mršavljenja je glumica Liz Hurley, koja je izjavila da pije juhu od potočarke kada želi brzo izgubiti na težini. "Nema masnoće, niskokalorična je, puna vitamina i željeza te dovoljno ukusna da se posluži na večeri. Popijem najmanje šest šalica dnevno kada želim izgubiti nekoliko kilograma", rekla je jednom prilikom. Međutim, stručnjaci upozoravaju da nijedna pojedinačna namirnica ne može sama uzrokovati gubitak težine. "Potočarka može biti korisna kao dio uravnotežene prehrane jer je niskokalorična i ima velik volumen, dodajući obrocima masu i hranjive tvari bez značajnog povećanja unosa energije. Ipak, gubitak težine uzrokuje isključivo kalorijski deficit", pojašnjava Ludlam-Raine.