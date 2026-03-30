Snijeg, kiša, olujni vjetar... Spremaju se nove nepogode, evo gdje će biti najgore

U većini predjela i sutra će biti umjereno do pretežno oblačno i razmjerno vjetrovito. Mjestimice će biti kiše, u Dalmaciji i pljuskova, a u Gorskoj Hrvatskoj još susnježice i snijega. Na sjevernom Jadranu češća će biti sunčana razdoblja. Puhat će umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku i sjeverozapadni, poslijepodne lokalno s olujnim udarima. Na većem dijelu Jadrana bura će biti u jačanju, najprije na sjevernom dijelu pa će poslijepodne podno Velebita biti i olujna, a još će na krajnjem jugu biti i istočnog vjetra te juga. Najniža temperatura zraka bit će većinom od 0 do 5 °C, na Jadranu od 5 do 10 °C. Najviša između 6 i 11 °C, u gorju niža, a na obali i otocima od 10 do 14 °C, prognozira Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Za utorak su izdana i brojna upozorenja, gotovo za cijelu zemlju. Naime, alarmi su upaljeni zbog vjetra, a za Velebitski kanal te Kvarner i Kvarnerić izdano je najviše crveno upozorenje. "Vrijeme je vrlo opasno i podrazumijeva visoku razinu opasnosti za zdravlje, pa i za život opasne situacije, posebice pomorcima. Također, prisutan je i značajan rizik od štete za obalnu infrastrukturu. Budite svjesni opasnosti i obratite pozornost i pratite najnovija vremenska izvješća. Savjetujemo javnost da izbjegavaju putovanja i boravak blizu ugroženih obalnih područja. Vrlo je vjerojatno da trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu", ističe DHMZ. Narančasto upozorenje izdano je za riječku regiju, dok je žuto na snazi za zagrebačku, gospićku, kninsku, splitsku i dubrovačku regiju, zapadnu obalu Istre te Dalmaciju.

Idućih će dana biti umjereno do pretežno oblačno, na sjevernom Jadranu vjerojatnija su sunčana razdoblja, a u petak i drugdje. U srijedu se očekuje malo kiše uglavnom po otocima Dalmacije i na jugu. U unutrašnjosti će biti mjestimice s kišom, češćom u srijedu, a u Gorskoj Hrvatskoj i susnježicom te snijegom, navodi DHMZ.

Kako piše Istramet, bura će vrhunac dostići u srijedu kada udari u Velebitskom kanalu mogu dostizati i 175 km/h. "Postupno slabljenje bure slijedi u četvrtak, te naročito prema vikendu kada će temperature zraka osjetno porasti. Za sam Uskrs prema svemu sudeći očekuje nas pretežno sunčano i toplo vrijeme s dnevnim temperaturama zraka oko 20 °C", piše Istramet.

DHMZ, također, navodi kako će idućih dana biti vjetrovito, posebice na Jadranu. U unutrašnjosti jak sjeveroistočni i sjeverni vjetar, uglavnom u gorju lokalno na udare i olujan. Na Jadranu će puhati jaka i olujna bura, lokalno na udare i orkanska, osobito podno Velebita. Tijekom petka vjetar slabi na umjeren sjeverni, na istoku sjeverozapadni, dok će duž obale mjestimice još biti jake bure s olujnim udarima. Temperatura zraka bit će u postupnom porastu, osobito dnevna.