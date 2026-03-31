KVALIFIKACIJE ZA EP

Mlađa U-19 reprezentacija poražena od Engleske, ali je osigurala prolazak dalje

Zoran Vulić
Hina
31.03.2026.
u 17:35

UEFA je dodatno zakomplicirala priču oko europskih prvenstava mlađih reprezentacija pa je Hrvatska proteklih dana u kvalifikacijama ugostila čak dvije svoje U-19 selekcije.

Mlađa hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina poražena je u Križevcima od Engleske s 0-2 u posljednjoj utakmici kvalifikacija za Europsko prvenstvo koje će se održati 2027. godine, no unatoč porazu, mladi reprezentativci osigurali su prolazak u sljedeću fazu natjecanja.

Momčad Zorana Vulića dobro se držala do 30. minute, kada je mladi igrač Stuttgarta Nikolas Matić nesretno skrenuo loptu u vlastitu mrežu, a samo dvije minute kasnije, Dean Benamar, 17-godišnji član Crystal Palacea, postavio je konačnih 2-0.
Ipak, ovaj poraz nije eliminirao Hrvatsku iz daljnjeg natjecanja jer je zahvaljujući pobjedi protiv Bugarske u drugom kolu, Hrvatska je osigurala jedno od prva tri mjesta koja vode u drugu rundu kvalifikacija. Prvo mjesto u skupini 5 osvojila je Španjolska.

UEFA je dodatno zakomplicirala priču oko europskih prvenstava mlađih reprezentacija pa je Hrvatska proteklih dana u kvalifikacijama ugostila čak dvije svoje U-19 selekcije. Obje su se za plasman na Euro borile na domaćem terenu, a popise za obje objavio je Siniša Oreščanin. Starija U-19 reprezentacija izborila je plasman na EURO odigravši danas 1-1 protiv Francuske. 
Croatia v Brazil - Quarter Final - FIFA World Cup- Doha.
Kladionice tvrde da je Brazil favorit protiv Hrvatske! No, posljednja dva SP daju malo drugačiju sliku

Hrvatska reprezentacija na posljednja dva svjetska prvenstva ima deset, a Brazil šest pobjeda. Hrvatska je u 2018. u Rusiji bila finalist, a u 2022. Kataru polufinalist, dok je Brazil na oba ta turnira zapeo u četvrtfinalu; protiv Belgije, odnosno protiv Hrvatske. Hrvatska na posljednja dva svjetska prvenstva ima dvije medalje, a Brazil je svoju posljednju osvojio sad već davne 2002. godine, kada je bio svjetski prvak.

