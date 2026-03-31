Mlađa U-19 reprezentacija poražena od Engleske, ali je osigurala prolazak dalje

Mlađa hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina poražena je u Križevcima od Engleske s 0-2 u posljednjoj utakmici kvalifikacija za Europsko prvenstvo koje će se održati 2027. godine, no unatoč porazu, mladi reprezentativci osigurali su prolazak u sljedeću fazu natjecanja.

Momčad Zorana Vulića dobro se držala do 30. minute, kada je mladi igrač Stuttgarta Nikolas Matić nesretno skrenuo loptu u vlastitu mrežu, a samo dvije minute kasnije, Dean Benamar, 17-godišnji član Crystal Palacea, postavio je konačnih 2-0.

Ipak, ovaj poraz nije eliminirao Hrvatsku iz daljnjeg natjecanja jer je zahvaljujući pobjedi protiv Bugarske u drugom kolu, Hrvatska je osigurala jedno od prva tri mjesta koja vode u drugu rundu kvalifikacija. Prvo mjesto u skupini 5 osvojila je Španjolska.

UEFA je dodatno zakomplicirala priču oko europskih prvenstava mlađih reprezentacija pa je Hrvatska proteklih dana u kvalifikacijama ugostila čak dvije svoje U-19 selekcije. Obje su se za plasman na Euro borile na domaćem terenu, a popise za obje objavio je Siniša Oreščanin. Starija U-19 reprezentacija izborila je plasman na EURO odigravši danas 1-1 protiv Francuske.