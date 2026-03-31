'Jedina zvijezda srpskih medija je Vučić. Samo je on bitan i svi se utrkuju uvući se duboko u rektalni trakt diktatora'

Srđan Dragojević, redatelj i scenarist kultnih filmova koji su obilježili generacije, kao što su "Lepa sela lepo gore", "Rane" i "Mi nismo anđeli", odnedavno je i autor regionalnog književnog hita. Njegov roman "Lajk", objavljen u izdanju Profila, koji duhovito secira današnje društvo koje živi od interneta i na internetu, u Srbiji je u samo nekoliko mjeseci prodan u više od deset tisuća primjeraka, a nedavno je predstavljen i hrvatskoj publici.
Radnja smještena je u luksuzni "adults-only" resort na dalmatinskoj obali, gdje influencerica Mili, u očajničkom pokušaju da zadrži popularnost, počini samoubojstvo u live prijenosu. No, Mili ni smrt nije mogla stati na kraj, i nastavlja "influencati" i s one strane groba...
Večernji je prepun intervjua sa raznim srđanima, kokanima i nebojšama, pa di nalazite taj šljam