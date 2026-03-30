Predsjednik Hajduka otvoreno: 'Dvije su opcije za sportskog direktora, a imamo trenera za sljedeću sezonu'

Posljednjih tjedana jedna od najčešće spominjanih tema je budućnost Hajdukova stadiona, Poljuda. Jasno je izrečeno kako je kultni stadion u stanju trajne sanacije te kako klubu i gradu treba novo rješenje. Još nije poznato hoće li Poljud ići u temeljitu obnovu ili će se graditi novi stadion, ali o svim tim temama u intervjuu za RTL Danas govorio je predsjednik splitskog kluba Ivan Bilić:

- Stadion je siguran, napravili smo sve u svojoj moći, proces licenciranja je prošao. Do kada je siguran? Siguran je za svaku sljedeću utakmicu. Od statičara smo dobili potvrdu da je stadion siguran za sve. Tu je financijski aspekt. uživanje na stadionu, standard, atmosfera. Stav kluba je da je nama potreban novi stadion. S tim stavom izlazimo u javnost, ali sada je prilika i naš je stav da stadion treba biti u centru grada, da je dio grada, da ljudi dolaze pješke, u grupama. Split je skučen, ali Hajduk mora biti tu - rekao je Bilić, a prenosi Net.hr.

Luka Modrić sjeo u taksi u SAD-u, a onda se dogodilo nešto nevjerojatno: 'Valjda jedini na svijetu' Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Uskoro bi klub trebao napustiti i sportski direktor Goran Vučević, a Hajduk za njega još nije pronašao zamjenu. Evo što o tome kaže Bilić:

- Pitanje je bitno već zadnjih mjesec dana. Ključnije od stadiona. Ne bih o imenima, imamo dvije opcije i odluka će biti donesena vrlo skoro. Planiranje sezone traje već neko vrijeme.

Govorio je i o budućnosti kapetana Marka Livaje na Poljudu:

- Livaja ima ugovor do kraja sljedeće sezone, želimo ga zadržati što je duže moguće. Po pitanu Rebića i Almene, to će sportski direktor donijeti odluku, ja navijam da ostanu.

Otrkio je i tko će povesti bijele u sljedeću sezonu:

- Sezona nije bila uspješna u Europi i Kupu, ali dobro smo afirmirali mlade igrače, što je jedan od prioriteta. U sljedeću sezonu krećemo s istim trenerom, istim stožerom i istim ciljevima.