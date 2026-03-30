Evo što u Dinamu moraju napraviti da zadrže Livakovića. Postoji jedan veliki problem...

Dugo je trajalo 'natezanje' Dinama s Fenerbahçeom, plavi su silom željeli vratiti Dominika Livakovića nakon što nije branio ni u tom turskom klubu ni na posudbi u Gironi. Dinamu je na ruku išlo i Livakovićevo inzistiranje, iako je bilo ponuda za njega, naš reprezentativni vratar želio je samo i isključivo u Dinamo. Turci su na kraju popustili, Livaković brani boje plavih i pokazalo se da je to sjajan potez i za Livija i za maksimirski klub, ali i za reprezentaciju. Iako je Livaković imao apsolutno povjerenje i podršku izbornika Zlatka Dalića i kad nije branio u klubovima, svakako mu je trebalo utakmica u nogama. I protiv Kolumbije ponovno je pokazao koliko je vrhunski golman te potvrdio da je Dinamo njegovim dovođenjem napravio izvrstan posao. Nije samo Livaković zaslužan za uzlet plavih u 2026., ali činjenica je da se sve poklopilo te da je njegovim dolaskom napravljena sjajna rezultatska serija pa su nogometaši Dinama već stavili jednu ruku na pehar za naslov prvaka.

No problem je što je Livaković iz Fenera došao na posudbu koja istječe na ljeto, a s turskim klubom ima ugovor do 2028. godine. Jasno je da ga Dinamo želi zadržati, ali to će znači novo ozbiljno 'mačevanje' s Fenerbahçeom. Nije upitno da Livi i dalje želi biti u Dinamu, spreman je ovdje braniti i za puno manju plaću od one koju ima u Turskoj. Tamo navodno ima 2,5 milijuna eura godišnje. Iako mu Dinamo pak može ponuditi milijun eura godišnje, uz određene bonuse, sigurni smo da će se Livaković i Dinamo oko toga lako dogovoriti. Plavi mu mogu ponuditi dugoročni ugovor, primjerice na pet godina, a živio bi u Zagrebu, kamo se ove zime vratio iz Istanbula i u Dinamu se osjeća kao kod kuće. Sad ima 31 godinu, ali on je strašan radnik i sigurno može braniti još minimalno pet godina, ako ne i znatno dulje.

Luka Modrić sjeo u taksi u SAD-u, a onda se dogodilo nešto nevjerojatno: 'Valjda jedini na svijetu' Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Daleko veći problem bit će pregovori s Turcima. Naime, zanimanje za Livakovića pokazali su i drugi europski klubovi (najčešće se spominje Torino koji je bio aktualan i zimus) i Fener bi sigurno u unosnom transferu mogao vratiti bar dio uloženog novca. Koliko znamo, ondje su ga kupili od Dinama za gotovo sedam milijuna eura. U Dinamu se nadaju da bi Fener mogao pustiti Dominika Livakovića, no jasno je da će za njega tražiti odštetu. Prije su tražili četiri milijuna eura, a sada bi vjerojatno pristali na manji iznos, ali ga sigurno neće pustiti bez naknade. S druge strane, Dinamo bi mogao ići najviše do oko dva milijuna eura.

Livaković zasad ne želi o svemu tome razbijati glavu, koncentriran je na ovu polusezonu i na reprezentaciju jer želi biti potpuno spreman za Svjetsko prvenstvo. No nakon toga će uslijediti teški pregovori, vjerojatno jednako teški i neizvjesni kao kad je ljetos Dinamo dovodio Belju. Na ruku plavima može ići činjenica da Livaković u Feneru ima veliku plaću, pa bi, u slučaju da ga puste, ondje uštedjeli pet milijuna eura, i uz milijun-dva odštete, vratili bi većinu uloženog u njega.

Osim rješavanja trajnog dolaska Livakovića, u Maksimiru moraju vidjeti što će i kako će s vratarima koje imaju. Kako Livakovićev dolazak nije bio siguran, u klubu su ostali Nevistić i Filipović, kvalitetni vratari, ali kraj Livakovića teško mogu do prilike osim u susretima kupa. Nevistiću je 27 godina, u pravim je vratarskim godinama i šteta je da samo grije klupu u Dinamu. No, opet se postavlja pitanje prodati ga ili pustiti na ljeto, dok situacija s Livakovićem ne bude riješena. Držimo da bi Filipović u svakom slučaju ostao u Dinamu iako ne bi puno branio.

Uz to, plavi imaju i 23-godišnjeg Nikolu Čavlinu, koji je na posudbi u Comu, ali utakmice Baturine i Smolčića samo gleda s klupe. Čavlina je u Italiji na posudbi do ljeta ove godine i plavi moraju vidjeti što planiraju s njim. Dečko je odlično branio u Lokomotivi, ali je onda sve krenulo loše kad je otišao na posudbu u Osijek u kojem se nije iskazao, a sad u Comu priliku nije ni dobio. Ne uspije li Dinamo zadržati Livakovića, navodno se razmišlja o Dinku Horkašu koji sjajno brani u Las Palmasu, ali i on je vezan ugovorom još dvije godine.