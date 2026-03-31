VOJNA GRDOSIJA U LUCI

VIDEO Splitska luka vrvi američkim mornarima: Razgovarali smo s njima, evo što ih je najviše oduševilo u Hrvatskoj

Tea Tokić
31.03.2026.
u 12:47

Riječ je o najskupljem i najvećem ratnom brodu na svijetu, vrijednom oko 13 milijardi dolara. Ovaj nuklearni div, dug više od 330 metara, ima oko 4500 članova posade i nosi više od 75 zrakoplova te predstavlja ključni simbol američke vojne moći.

U trajektnoj luci u Splitu u ovo bi doba godine inače bilo gotovo pusto. Trajekti voze rjeđe, turisti još nisu preplavili grad, a rive dišu nekim sporijim ritmom. No od subote, potpuno druga slika. Prostor vrvi ljudima, ali ne bilo kakvima. U većim grupama, pomalo izgubljeni, ali vidno dobro raspoloženi, gradom se kreću američki mornari s jednog od najimpresivnijih brodova današnjice.

Naime, u splitsku luku uplovio je američki nosač zrakoplova USS Gerald R. Ford, najveći i najnoviji nosač u sastavu američke mornarice. Iako je riječ o vojnom gigantu koji nosi više od 75 zrakoplova i broji oko 5.000 članova posade, ovih dana djeluje gotovo prizemno, njegovi mornari šeću gradom s pizzama u rukama, traže kavu i upijaju dalmatinski način života. Kako smo mogli primijetiti, većina ih se s kopna vraća s hranom za van, kutijama pizze, papirnatim vrećicama iz fast foodova i osmijesima koji govore da su pronašli nešto što im odgovara. Nije trebalo dugo da se upustimo u razgovor.

“Obožavamo hranu u Splitu”, rekao nam je kroz smijeh jedan par iz Kalifornije, dok su čekali prijevoz natrag prema brodu. I nisu jedini s takvim dojmovima. Većina mornara s kojima smo razgovarali već je bila u Splitu, neki po drugi, neki čak i treći put.

“Odemo popiti piće u grad, ali najviše se družimo ovdje po staroj jezgri”, kaže jedan od njih, dok drugi dodaje kako napokon imaju vremena za istraživanje: “Imamo puno slobodnog vremena. Bio sam u muzeju Game of Thrones, galeriji umjetnosti, prirodoslovnom muzeju… Stari grad je stvarno poseban.”

Split im, kažu, posebno odgovara u ovom periodu, bez ljetnih gužvi, s više prostora za upoznavanje grada i ljudi. “Volimo hranu i ljude ovdje, jako su druželjubivi”, ponavljali su. Neki su iskoristili priliku i za izlete izvan Splita. “Bili smo i u Dubrovniku, predivan grad”, kaže jedan od mornara. Zanimljiv prizor su i manji brodovi koji neprestano prometuju između nosača i kopna. Upravo oni dovode i odvode mornare u smjenama. Razgovarali smo i s jednim od vozača katamarana koji ih prevozi. “Nisu baš pričljivi, dosta su samozatajni, ali sve je jako organizirano. Imaju puno osiguranja i svaki put kad dođu na obalu prolaze sigurnosne protokole”, objašnjava.

Da se primijetiti i kako se njihov dolazak itekako osjeti u neposrednoj okolici trajektne luke. Trgovine koje su inače slabije opskrbljene u ovom dijelu godine sada su gotovo ispražnjene, police s pićem brzo se prazne, a ponuda teško prati potražnju. Mnogi mornari zato ne ostaju dugo u tom dijelu grada, već sjedaju u taksije i odlaze prema obližnjim trgovačkim centrima. 

Iza ove opuštene slike ipak stoji ozbiljan razlog dolaska. USS Gerald R. Ford stigao je u Split zbog popravaka nakon požara koji je sredinom ožujka izbio u brodskoj praonici. Požar je trajao satima i oštetio oko stotinu ležajeva za posadu, no prema dostupnim informacijama, ključni sustavi broda, poput pogona, lansiranja zrakoplova i borbenih sustava, nisu pogođeni. Brod je prije Splita bio u bazi Souda Bay na Kreti, gdje su obavljene početne procjene štete i logistička opskrba, no za ozbiljnije zahvate bila je potrebna infrastruktura kakvu nude hrvatska brodogradilišta. Upravo zato odabran je Split, koji već ima iskustva s održavanjem američkih vojnih i logističkih brodova. I dok stručnjaci i tehničari rade na sanaciji štete, grad živi jednu neobičnu epizodu. 

FOTO Desant američkih mornara na Split. Ne zna se koliko ostaju, ali zna se čega je prvo nestalo u trgovinama
1/32
USS Gerald Ford mornari SAD nosač aviona Split Reportaža

Avatar Banija
Banija
13:18 31.03.2026.

uff kad navale na hrvatice mlade! tj one koje nisu u Beogradu, bice crnih bebi ko komaraca...

ŠT
Štupser
13:06 31.03.2026.

Zakaj svi imaju papiriće sa severininom adresom?

Avatar Zgubider..
Zgubider..
13:20 31.03.2026.

"...Splitska luka vrvi američkim mornarima..."___Sve pet, Splićanke sretne! Ljudi su nakon zahtjevnog zadatka, u kojem su između ostaloga ubili 250 djece u Iranu, došli malo na izlet. Mene samo brine da si sad desničari ne umisle da smo pomorska ii zračna sila i da ne objave Srbiji rat...

