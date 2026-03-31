VIDEO Splitska luka vrvi američkim mornarima: Razgovarali smo s njima, evo što ih je najviše oduševilo u Hrvatskoj

U trajektnoj luci u Splitu u ovo bi doba godine inače bilo gotovo pusto. Trajekti voze rjeđe, turisti još nisu preplavili grad, a rive dišu nekim sporijim ritmom. No od subote, potpuno druga slika. Prostor vrvi ljudima, ali ne bilo kakvima. U većim grupama, pomalo izgubljeni, ali vidno dobro raspoloženi, gradom se kreću američki mornari s jednog od najimpresivnijih brodova današnjice.

Naime, u splitsku luku uplovio je američki nosač zrakoplova USS Gerald R. Ford, najveći i najnoviji nosač u sastavu američke mornarice. Iako je riječ o vojnom gigantu koji nosi više od 75 zrakoplova i broji oko 5.000 članova posade, ovih dana djeluje gotovo prizemno, njegovi mornari šeću gradom s pizzama u rukama, traže kavu i upijaju dalmatinski način života. Kako smo mogli primijetiti, većina ih se s kopna vraća s hranom za van, kutijama pizze, papirnatim vrećicama iz fast foodova i osmijesima koji govore da su pronašli nešto što im odgovara. Nije trebalo dugo da se upustimo u razgovor.

Američki nosač uplovio u Split, a trajektna luka vrvi mornarima: 'Trgovine opustošene, taksiji ne staju'

“Obožavamo hranu u Splitu”, rekao nam je kroz smijeh jedan par iz Kalifornije, dok su čekali prijevoz natrag prema brodu. I nisu jedini s takvim dojmovima. Većina mornara s kojima smo razgovarali već je bila u Splitu, neki po drugi, neki čak i treći put.

“Odemo popiti piće u grad, ali najviše se družimo ovdje po staroj jezgri”, kaže jedan od njih, dok drugi dodaje kako napokon imaju vremena za istraživanje: “Imamo puno slobodnog vremena. Bio sam u muzeju Game of Thrones, galeriji umjetnosti, prirodoslovnom muzeju… Stari grad je stvarno poseban.”

Split im, kažu, posebno odgovara u ovom periodu, bez ljetnih gužvi, s više prostora za upoznavanje grada i ljudi. “Volimo hranu i ljude ovdje, jako su druželjubivi”, ponavljali su. Neki su iskoristili priliku i za izlete izvan Splita. “Bili smo i u Dubrovniku, predivan grad”, kaže jedan od mornara. Zanimljiv prizor su i manji brodovi koji neprestano prometuju između nosača i kopna. Upravo oni dovode i odvode mornare u smjenama. Razgovarali smo i s jednim od vozača katamarana koji ih prevozi. “Nisu baš pričljivi, dosta su samozatajni, ali sve je jako organizirano. Imaju puno osiguranja i svaki put kad dođu na obalu prolaze sigurnosne protokole”, objašnjava.

Da se primijetiti i kako se njihov dolazak itekako osjeti u neposrednoj okolici trajektne luke. Trgovine koje su inače slabije opskrbljene u ovom dijelu godine sada su gotovo ispražnjene, police s pićem brzo se prazne, a ponuda teško prati potražnju. Mnogi mornari zato ne ostaju dugo u tom dijelu grada, već sjedaju u taksije i odlaze prema obližnjim trgovačkim centrima.

Iza ove opuštene slike ipak stoji ozbiljan razlog dolaska. USS Gerald R. Ford stigao je u Split zbog popravaka nakon požara koji je sredinom ožujka izbio u brodskoj praonici. Požar je trajao satima i oštetio oko stotinu ležajeva za posadu, no prema dostupnim informacijama, ključni sustavi broda, poput pogona, lansiranja zrakoplova i borbenih sustava, nisu pogođeni. Brod je prije Splita bio u bazi Souda Bay na Kreti, gdje su obavljene početne procjene štete i logistička opskrba, no za ozbiljnije zahvate bila je potrebna infrastruktura kakvu nude hrvatska brodogradilišta. Upravo zato odabran je Split, koji već ima iskustva s održavanjem američkih vojnih i logističkih brodova. I dok stručnjaci i tehničari rade na sanaciji štete, grad živi jednu neobičnu epizodu.