TRENER DINAMA

Kovačević: Ovo nam je opomena, vjerujem da ćemo protiv Hajduka isprati gorak okus

Dinamo i Gorica sastali se u 6. kolu SuperSport HNL-a
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
14.09.2025.
u 21:51

Na samom kraju 6. kola HNL-a dogodilo se veliko iznenađenje, nogometaši Gorice su na maksimirskom stadionu s 2-1 (1-0) pobijedili velikog favorita Dinamo. Gorica je povela u 21. minuti kada je španjolski nogometaš Iker Pozo pogodio Dinamovu mrežu. Još su se više velikom iznenađenju gosti približili u 48. minuti kada je Žan Trontelj pogodio za 2-0. Do kraja susreta Dinamo je tek smanjio golom Sandra Kulenovića u 57., dok je domaćin od 62. minute imao igrača manje nakon isključenja Luke Stojkovića.

Utakmicu je prokomentirao trener Dinama Mario Kovačević.

- Nažalost, poraz. Vjerovali smo da ćemo doći do bodova, ali ušli smo uspavano i usporeno u prvih 15 minuta. Poslije je bila nervoza, iako je Dejan imao prvu šansu, a Gorica je kasnije dobro izašla i postigla pogodak. Prvo poluvrijeme nismo bili pravi. Mijenjali smo trojicu na poluvremenu. Brzo smo se vratili, a onda se dogodio crveni. Dogodilo se sve negativno što se moglo. Čestitam dečkima, htjeli smo, ali nije išlo. Čestitke i Gorici.

Zašto je Dinamo loše otvorio utakmicu?

- Ne znam. Dobro treniramo i upućivalo je da ćemo odigrati kako smo željeli. Previše smo griješili. Ovo nam je opomena. Znam da moji igrači mogu bolje i vjerujem da ćemo već u idućoj bolje reagirati. Gorica je sve zatvorila, iskoristila je što nogomet dozvoljava, bilo je puno prilika. Nismo došli u čistu šansu i Gorica je trošila vrijeme, a nama je nervoza rasla.

Stojković je dobio crveni karton.

- Poremetilo nas je. Taman smo smanjili, vjerujem da bi bilo drugačije da ga nije dobio. Neopreznost, to nam je otežalo. Probali smo s igračem manje, ali nismo uspjeli.

U subotu je derbi s Hajdukom.

- Najteža utakmica, ali možda je i dobro tako. Analizirat ćemo utakmicu i pripremiti se za Split. Vjerujem da ćemo bolje reagirati i da ćemo isprati gorak okus te doći do pobjede na Poljudu.

Ivan Rakitić: Gattuso mi je rekao da sam lud i da sa mnom nešto nije u redu
Ključne riječi
Dinamo mario kovačević

JC
Jedan Crni
22:08 14.09.2025.

Kovačeviću, zašto Kulenović grije klupu, a ovi panjevi igraju? Da li ti Boban sastavlja ekipu? Ako je tako, brzo ćeš ti pa pa

SA
Satnik1111
22:53 14.09.2025.

Daj rađe šuti.

NI
nitram
22:42 14.09.2025.

zar ce kovacevic biti trener i u splitu?

