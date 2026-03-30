Ancelotti najavio utakmicu s Hrvatskom: 'Imam najbolje napadače na svijetu, a Modrić je jedinstven'

Hrvatska nogometna reprezentacija u noći s utorka na srijedu igra drugu prijateljsku utakmica uoči puta na Svjetsko prvenstvo. Protivnik vatrenima bit će Brazil, jedna od najboljih reprezentacija na svijetu koju s klupe vodi jedan od najtrfejnijih trenera svih vremena, 66-godišnji Talijan Carlo Ancelotti.

Brazil je u prvoj pripremnoj utakmici izgubio od Francuske s 2:1 te protiv vatrenih žele popraviti dojam. Veliki 'Don Carlo' najavio je sutrašnju utakmicu i otkrio kako će biti promjena u početnom sastavu Brazila:

- Neću reći kakva će biti početna postava sutra, jer još nisam razgovarao s igračima. Napravit ćemo promjene, ali sustav se neće mijenjati. Više nego četiri napadača, rekao bih: momčad koja puno radi prema naprijed. Cilj utakmica protiv Francuske i Hrvatske bio je testirati početnu postavu. Početna postava nije jaka zbog velikog broja ozljeda. Imali smo dobar osjećaj u vezi s igračima, što povećava konkurenciju za konačni sastav. Ideja nije bila testirati ih u tim utakmicama. Ideja je bila testirati početnu postavu. Morat ćemo pronaći drugi način. Na pravom smo putu. Kritike su normalne. Vrlo mi je jasno da je rezultat najvažniji, ali za nas je najvažniji rezultat prva utakmica na Svjetskom prvenstvu.

Otkrio je i kako će se u momčad vratiti kapetan Marquinhos i jedan od najboljih svjetskih igrača, Vinicius Junior. Potom su ga pitali je li Brazil spreman ostaviti svoj napadački stil igre po strani i igrati 'pragmatično'

- Da, spreman je. Mislim da su posljednja dva Svjetska prvenstva koja je Brazil osvojio dobivena zahvaljujući fantastičnoj kombinaciji talenta i obrambene čvrstoće. Povijest to vrlo jasno pokazuje. Da bi osvojio Svjetsko prvenstvo, Brazil treba talent, koji imamo, i snažnu obranu. Nema drugog načina. Nisam uvjeren da je samo napadačka igra dovoljna.

Spomenuo je i svog bivšeg igrača, hrvatskog kapetana Luku Modrića:

- Modrić može igrati na svakoj poziciji na terenu jer je kompletan vezni igrač. Jedan od najboljih igrača koje sam ikada trenirao. Izvanredan profesionalac. Modrić je jedinstven. Na svjetskom tržištu nema igrača poput Modrića - rekao je pa se okrenuo svojim igračima, Viniciusu i Raphinhi:

- Reprezentacija trenutno ima Raphinhu i Vinija kao najbolje na svijetu. Vjerujem da će biti najbolji na Svjetskom prvenstvu. Karakter i osobnost oba igrača su vrlo dobri.