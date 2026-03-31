DALIĆEV IZBOR

Ovo je sastav Hrvatske za Brazil! Modrić kreće od prve minute, evo tko će još dobiti priliku

Orlando: Prijateljska utakmica između Hrvatske i Kolumbije
31.03.2026.
u 07:10

Stručni stožer hrvatske nogometne reprezentacije gotovo će u potpunosti promijeniti sliku u odnosu na prvi prijateljski dvoboj u Orlandu

Na press-konferenciji u Orlandu izbornik Zlatko Dalić najavio je sedam promjena u odnosu na dvoboj s Kolumbijom. Rekli bismo, bit će ih i - osam. Naime, stručni stožer hrvatske nogometne reprezentacije gotovo će u potpunosti promijeniti sliku u odnosu na prvi prijateljski dvoboj u Orlandu. Na istom mjestu na kojem su u noći s četvrtka na petak dobili Luisa Diaza i društvo večeras će u 2 sata po hrvatskom vremenu krenuti na megdan s peterostrukim svjetskim prvacima.

Za vjerovati je da će se Hrvatska večeras vratiti na postavu s četvoricom u obrani. Pokus s trojkom odostraga položio je ispit prije par dana, no sada protivnik zahtjeva drugačiju, ipak provjereniju varijantu. Ne računajući, dakle, neospornog lidera među vratarima, Dominika Livakovića, Dalić će promijeniti i kadrovski cijelu zadnju liniju. Desno bi trebao krenuti Jakić, a lijevo Stanišić. To je udarna varijanta dok se na mijesto lijevog braniča ne vrati Joško Gvardiol. 

Iako je odigrao jako dobru utakmicu i pokupio samo pozitivne kritike na svoj nastup, Luka Vušković trebao bi se naći među onima koji će šansu dobiti u drugom dijelu utakmice. Startna stoperska postava za Selecao je satkana u vidu dvojca kojeg čine Josip Šutalo i Duje Ćaleta-Car. Time će Dalić dobiti maksimalan uvid u stanje svakog pojedinca na tim pozicijama, nakon što su mu se u prvom dvoboju uz Vuškovića predstavili Erlić i Pongračić.

Petar Sučić trebao bi uz Luku Modrića krenuti u prvih 11. Konfiguracijski, igrač Intera više paše od nekih drugih rješenja, ali zasigurno će se dati još minutaže i Mori, Pašaliću, pretpostavljamo i Luki Sučiću. Tercet veznih igrača zatvara Martin Baturina koji će večeras imati nešto više vremena od onih pola sata protiv Kolumbije da pokaže svoju vrijednost.

Što se navale tiče, Dalić na Brazil ide s nominalno najjačim kartama. Lijevo će startati Perišić, desno Kramarić, a u špici Budimir. Legenda španjolske Osasune ima oštru konkurenciju u vidu Muse i Matanovića koji bi također trebali upisati još po jedan nastup.

Vjerojatni sastav Hrvatske: Livaković – Jakić, Šutalo, Ćaleta-Car, Stanišić – Modrić, P. Sučić – Kramarić, Baturina, Perišić – Budimir
