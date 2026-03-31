Sudionici akcije na Plitvicama: Bio je to dan kad je rat postao stvarnost

Vi morate biti predstavnici nove demokratske suverene vlasti Hrvatske i zadobiti povjerenje ljudi. Morate biti odlučni i odrješiti, nepomirljivi, ali krajnje uljudni i kulturni. Svaki čovjek mora vas osjetiti kao svojega čuvara, kao svoga predstavnika. I u tom smislu, ja vas molim, ali i zapovijedam, da se pojavite na ulicama, u selima i gradovima, i da budete ono što će od vas zahtijevati vaš ministar i što će vrhovništvo Hrvatske zahtijevati - da budete zaista jamstvo mira i poretka Republike Hrvatske - izgovorio je 8. kolovoza 1990. prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman prilikom smotre policijskih jedinica. Bilo je to na prostoru današnje Policijske akademije gdje su tri dana ranije postrojene dvije bojne s oko 1800 dragovoljaca, prvih hrvatskih redarstvenika, postrojbi koje će postati jezgra ATJ Lučko, Jedinice za posebne namjene "Rakitje" koja će prerasti u 1. gardijsku brigadu, vojne policije na Tuškancu i mnogih specijalnih postrojba MUP-a i prvih brigada Zbora narodne garde.