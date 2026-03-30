FOTO Desant američkih mornara na Split. Ne zna se koliko ostaju, ali zna se čega je prvo nestalo u trgovinama

Prema dostupnim informacijama, na brodu se nalazi oko 4.500 članova posade, a mnogi od njih iskoristili su priliku za izlazak u grad. Američki mornari brzo su se mogli primijetiti u centru Splita, gdje su se zadržavali u kafićima i restoranima koji rade izvan turističke sezone.
Neki od članova posade kratko su komentirali svoj povratak. Jedna mornarka rekla je za Slobodnu Dalmaciju da se sjeća prethodnog dolaska te dodala kako joj je Split “jako lijep”, dok su ostali uglavnom kratko poručili da im je boravak “odličan”.
Prema riječima sugovornika koji prate kretanja broda, nakon prošlog boravka u Splitu nosač je plovio prema Latinskoj Americi, zatim prema Bliskom istoku, a tijekom misije zabilježen je i požar na brodu. Nakon intervencija i kraćih zaustavljanja, posada je ponovno dobila priliku za odmor, upravo u Splitu.
Fotoreporter je za Slobodnu Dalmaciju istaknuo i kako je već prvih dana boravka zabilježena velika potražnja u gradu, pa je u pojedinim trgovinama već u večernjim satima ponestalo kruha i alkohola. Ugostiteljski objekti bili su puni, a primjetan je bio i povećan promet u cijelom centru.
Pomorski stručnjaci napominju da je riječ o jednom od najvećih ratnih brodova na svijetu, dugom više od 330 metara, što njegov dolazak u splitsku luku čini logistički i sigurnosno zahtjevnim događajem.