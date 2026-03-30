Vučić reagirao na Milanovićevu odluku

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da podržava odluku hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića da otkaže sastanak Brdo-Brijuni u svibnju jer mu, kako je istaknuo, tamo nije mjesto, kao i da mu je mnogo važnije da ode i položi cvijet u Jasenovcu. "Što se mog prisustva tiče na Brijunima, u potpunosti podržavam Zorana Milanovića, apsolutno je u pravu, meni tamo nije mjesto. Uvijek sam želio da kao predsjednik Srbije odem i položim cvijet u Jasenovac i to mi je uvijek bilo neusporedivo važnije, a da idem na Brijune mogu ići samo kao dio profesionalnih obveza da čujem i drugu stranu, da razgovaram, jer nikada od dijaloga nisam bježao", rekao je Vučić za Tanjug.

Time je odgovorio na pitanje da komentira izjavu Milanovića da će otkazati sastanak procesa Brdo-Brijuni u svibnju jer ne želi Vučićevo sudjelovanje na tom sastanku zbog izjava u prethodnom razdoblju. Milanović nije morao, kaže Vučić, otkazati cijeli sastanak, već je mogao lijepo pozvati svoje prijatelje iz Prištine, Tirane i odakle god želi, jer im svakako ne bi kvario i remetio tu idiličnu atmosferu.

"Što se tiče izjava i toga na što se poziva Zoran Milanović, ja mu nisam potrčko i ja mu nisam Andrej Plenković da može misliti da se iživljava na meni kao što se iživljava na nekim svojim ljudima ili na nekim drugim predstavnicima zemalja, kao što nisam potrčko ni Plenkovića ni Gordana Grlića Radmana koji će mi određivati što ću govoriti, već govorim kao slobodan i slobodarski predsjednik Srbije i govorim istinu", poručio je Vučić.