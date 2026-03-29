VELIKE NAJAVE S MAKSIMIRA

Kovačević misli uzeti titulu sa stilom: 'Očekujem da u završnici sezone budemo još bolji'

Robert Junaci
29.03.2026.
u 12:11

Do subote i utakmice s Osijekom maksimirski klub mora sanirati i štetu nakon nevremena, koja i nije tako strašna

Dinamov trener Mario Kovačević poželio je ovu reprezentativnu stanku iskoristiti kako bi njegova momčad nastavila sa serijom dobrih partija i odličnih rezultata. Nakon 5:0 pobjede nad Lokomotivom, koja je inače vrlo nezgodan suparnik plavima, najavio je da će nakon nekoliko dana odmora raditi žestoko.

– Očekujem da nakon stanke, u završnici prvenstva, budemo još bolji nego dosad – najavio je Kovačević.

U završnici prvenstva pred plavima je još devet utakmica, dakle nakon tri odigrana kruga stiže posljednji, a Dinamo ga otvara na svom stadionu protiv Osijeka, koji se prije reprezentativne stanke ipak nekako probudio i pobjegao na pet bodova prednosti u odnosu na posljednjeplasirani Vukovar. U tri dosadašnja susreta plavi su slavili, uzeli su maksimalni broj bodova uz razliku pogodaka 7:1. Dinamo želi i četvrtu pobjedu nad Osječanima kako bi nastavio niz susreta u derbijima, u kojima Kovačevićeve trupe dosad nisu imale poraz. Iako Osijek ove sezone nije tako dobar kao prijašnjih sezona, ipak je to tradicionalno derbi. A plavi imaju šanse do kraja sezone ostati neporaženi u svim derbijima jer u ovom posljednjem krugu prvenstva u Maksimir mu dolaze i Rijeka i Hajduk.

Plavi mogu porušiti i još neke rekorde osim ovih koji su vezani za derbi susrete. Doduše, neće nadmašiti rekordan broj osvojenih bodova. Kad bi i u svim susretima koji su pred njima ostvarili pobjedu, stigli bi do 90 osvojenih bodova, a rekord drži plava momčad koju je vodio Nenad Bjelica. No mogli bi do najvećeg broja postignutih pogodaka, sada su već na 68, a rekord je 85 postignutih pogodaka. S obzirom na to da u posljednje vrijeme zabijaju tri ili više pogodaka po utakmici, taj bi rekord lako mogli srušiti.

U subotu ćemo vidjeti što je Kovačević radio s plavima tijekom stanke i u kakvom će mu se stanju vratiti igrači koji su u raznim reprezentacijama. U stožeru se nadaju da neće biti ozljeda. Zasad se zna da se ponovno ozlijedio Bennacer koji nije išao igrati za reprezentaciju Alžira kako bi se što bolje spremio u Dinamu, ali nije imao sreće. Nije je imao ni Raul Torrente koji se vraća nakon duge stanke zbog operacije križnih ligamenata, a sad mu je na treningu stradalo rame. Tek će se vidjeti kada će se njih dvojica vratiti treninzima s ostatkom momčadi, no Bennacerova ozljeda ipak nije tako strašna i brzo bi se mogao vratiti.

U klubu do tada ima i drugih poslova osim brušenja forme. Naime, nevrijeme koje je rušilo drveća, kante, tende, krovove... nije zaobišlo ni maksimirski stadion. Ipak, nije se dogodilo ništa ozbiljno – oštećena je klupa za pričuvne igrače i zaštitna mreža na sjevernoj tribini. Dakle, ništa što se do subote ne bi moglo sanirati pa sigurno neće utjecati na sam susret.
HNL Dinamo mario kovačević

Rijeka u 32. kolu SuperSport HNL-a izgubila u gostima od Lokomotive 3:1
URUČENI PAPIRI

Đalović, Sopić, Čabraja, Tomić... Koji je otkaz u HNL-u imao najviše, a koji najmanje smisla?

Iako šest trenerskih otkaza u 'ligi 10' zvuči kao velika brojka, ona je zapravo prilično mala za HNL standarde. Primjerice, u prošloj sezoni treneri u HNL-u su smijenjeni sveukupno devet puta, tijekom pretprošle sezone čak 14 puta, a prije tri sezone deset puta, tako da je ovih 'samo' šest smjena zapravo svojevrsna putanja prema stabilizaciji trenerskih mandata

