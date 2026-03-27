FOTO Izvanredno stanje u Zagrebu: Ovo je 200 fotografija kaosa
Milanović se oglasio oko nevremena
FOTO/VIDEO Pogledajte kakav je snježni kaos zavladao cestama. Donosimo popis zatvorenih pravaca
VIDEO Pogledajte kako izgleda Maksimir nakon strašnog nevremena koje je poharalo Zagreb
Ako vam je stablo palo na automobil, možete tražiti naknadu štete. Evo kako i u kojim slučajevima to prolazi
STADION DINAMA

VIDEO Pogledajte kako izgleda Maksimir nakon strašnog nevremena koje je poharalo Zagreb

Zagreb: Uzvratna utakmica Lige prvaka, 2. pretkolo, NK Dinamo - FC Pjunik, 2. dio
Prema dostupnim informacijama, stadion je prošao bez većih oštećenja. Razbijeno je zaštitno staklo kod klupe za pričuve, potrgana je zaštitna mreža ispod sjeverne tribine, a u jednom kadru vidi se i oštećen dio krova.

Snažno nevrijeme, koje je zahvatilo veći dio Hrvatske, pogodilo je Zagreb, gdje su olujni udari vjetra i obilna kiša prouzročili značajnu materijalnu štetu. Zbog opasnih vremenskih uvjeta u petak je otkazana nastava u školama, a diljem grada zabilježena su srušena stabla i oštećeni krovovi.

U takvim okolnostima pozornost je privukao i stadion Maksimir. Dinamo je na svojim službenim kanalima objavio snimku stadiona usred oluje uz poruku: "Lomiš ga, a on se ne da."

Prema dostupnim informacijama, stadion je prošao bez većih oštećenja. Razbijeno je zaštitno staklo kod klupe za pričuve, potrgana je zaštitna mreža ispod sjeverne tribine, a u jednom kadru vidi se i oštećen dio krova.

Brojne kuće i vozila oštećeni su u oluji kakva se dugo ne pamti u Zagrebu, a nastradala je i Cibona. KC Dražena Petrovića ostao je bez dijela krova. Vjetar je podigao konstrukciju krova i napravio probleme. Kiša pada u dvoranu, a šteta će se tek kasnije zbrajati, a sigurno neće biti mala.

 
Avatar davos24
davos24
15:27 27.03.2026.

Hvala Bogu ide u rušenje krajem godine 🙏

Avatar nekakav
nekakav
14:41 27.03.2026.

da je katrina prošla maksimirskim stadionom, ne bi se vidjela razlika u odnosu na sadašnje stanje.

DA
DavorBillege
14:37 27.03.2026.

Ljudi dragi, grad nam je ne pometen, nego uništen! A vi pišete o stadionu?! Ozbiljno?? Koga briga za debilni stadion!!

Rijeka u 32. kolu SuperSport HNL-a izgubila u gostima od Lokomotive 3:1
URUČENI PAPIRI

Đalović, Sopić, Čabraja, Tomić... Koji je otkaz u HNL-u imao najviše, a koji najmanje smisla?

Iako šest trenerskih otkaza u 'ligi 10' zvuči kao velika brojka, ona je zapravo prilično mala za HNL standarde. Primjerice, u prošloj sezoni treneri u HNL-u su smijenjeni sveukupno devet puta, tijekom pretprošle sezone čak 14 puta, a prije tri sezone deset puta, tako da je ovih 'samo' šest smjena zapravo svojevrsna putanja prema stabilizaciji trenerskih mandata

