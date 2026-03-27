VIDEO Pogledajte kako izgleda Maksimir nakon strašnog nevremena koje je poharalo Zagreb

Snažno nevrijeme, koje je zahvatilo veći dio Hrvatske, pogodilo je Zagreb, gdje su olujni udari vjetra i obilna kiša prouzročili značajnu materijalnu štetu. Zbog opasnih vremenskih uvjeta u petak je otkazana nastava u školama, a diljem grada zabilježena su srušena stabla i oštećeni krovovi.

U takvim okolnostima pozornost je privukao i stadion Maksimir. Dinamo je na svojim službenim kanalima objavio snimku stadiona usred oluje uz poruku: "Lomiš ga, a on se ne da."

Prema dostupnim informacijama, stadion je prošao bez većih oštećenja. Razbijeno je zaštitno staklo kod klupe za pričuve, potrgana je zaštitna mreža ispod sjeverne tribine, a u jednom kadru vidi se i oštećen dio krova.

Brojne kuće i vozila oštećeni su u oluji kakva se dugo ne pamti u Zagrebu, a nastradala je i Cibona. KC Dražena Petrovića ostao je bez dijela krova. Vjetar je podigao konstrukciju krova i napravio probleme. Kiša pada u dvoranu, a šteta će se tek kasnije zbrajati, a sigurno neće biti mala.