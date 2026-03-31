FOTO Zvali su je 'Crnom mambom' Banskih dvora: Bivša ministrica i premijerova miljenica nakon dugo vremena pojavila se u javnosti
Mnoga poznata lica pojavila su se sinoć na premijeri dugometražnog igrano-dokumentarnog filma "Zrinski" u Kaptol Boutique Cinema u Zagrebu. Film Alena Matušina tematizira život i nasljeđe plemićke obitelji Zrinski, s posebnim naglaskom na lik i djelo Nikole VII. Zrinskoga, poznatog i kao Nikola VII. Zrinski Čakovečki.
Film su htjeli pogledati mnogi. Na premijeri su bili glumci, poznata imena iz svijeta književnosti, ali i brojni političari. Došao je bivši predsjednik RH Ivo Josipović, a nakon mnogo vremena u javnosti se pojavio i Stjepan Mesić. Bivša Milanovićeva ministrica Milanka Opačić također je došla, a nakon dugo vremena pred objektive je stala predstojnica ureda Vlade Ive Sanadera Bianca Matković.
Svojedobno je bila državna tajnica u Ministarstvu vanjskih poslova, ali i ministrica bez portfelja u Vladi Jadranke Kosor. Crna mamba i kraljica Banskih dvora nekad je slovila kao jedna od najmoćnijih žena u Hrvatskoj. Rijetko se pojavljuje u javnosti. Iako je i dalje članica HDZ-a, više se ne bavi politikom.