Prvi topnik HNL-a: 'Drago mi je što sam uspio ostvariti nešto što nitko prije nije'

Dion Drena Beljo stigao je prošlog ljeta u Dinamo iz njemačkog Augsburga kao jedna od najskupljih akvizicija u povijesti zagrebačkog kluba. Naravno da su u skladu s tim očekivanja navijača bila iznimno visoka, a kada je Beljo (kao i cijeli Dinamo) upao u krizu, našao se na meti kritika.

U drugom dijelu sezone uvelike je digao formu pa je tako između ostaloga postao i prvi igrač u povijesti HNL-a koji je zabio hat-trick u dvije uzastopne utakmice. Uz to je i prvi strijelac prvenstva s 20 pogodaka pa se tako i nakon gotovo tri godine ponovno našao na radaru izbornika Zlatka Dalića koji mu je uputio pretpoziv za reprezentativnu akciju u ožujku. O svemu tome govorio je u intervjuu za klupsku stranicu koji je dostupan na aplikaciji Dinamo Plus.

- Odradili smo zaista sjajan posao, osobito u trećem krugu prvenstva. Nismo izgubili nijednu utakmicu, upisali smo samo jedan remi. Stvarno mislim da dobro radimo i cilj nam je tako i nastaviti. Ne zadovoljavamo se postignutim i idemo dalje istim ritmom - rekao je za početak.

Nadalje, osvrnuo se na sjajnu golgetersku formu u kojoj igra u posljednje vrijeme. Ove sezone je u 37 nastupa već zabio 26 pogodaka;

- Moram zahvaliti suigračima koje imam ovdje u Dinamu. Stvarno je užitak igrati s njima. Siguran sam da mi u svakom trenutku mogu 'podvaliti' loptu za gol. Na kraju je sve na meni - hoću li biti efikasan i naći se u prilici. Napokon je stigao i taj hat-trick, bio sam zaista presretan, ali nisam se time zadovoljio. Želio sam još. Drago mi je što sam uspio ostvariti nešto što nitko prije nije, i to pred našim navijačima na Maksimiru. To su trenuci koji se pamte zauvijek.

Poručio je i kako je cilj do kraja sezone osigurati naslov prvaka s Dinamom:

- Naravno da smo oprezni, ali svjesni smo da smo napravili velik posao. Ipak, želimo što prije i matematički osigurati naslov. To nam je glavni cilj i vjerujem da ćemo ga ostvariti ako nastavimo u ovom ritmu.

Govorio je i o svom statusu u reprezentaciji Hrvatske te kako se nada pozivu na Svjetsko prvenstvo:

- Pretpoziv mi sigurno puno znači, to je velika čast i privilegij. Svakom je igraču cilj nastupati za reprezentaciju. Odlazak na Svjetsko prvenstvo bio bi, naravno, velika nagrada za ovu sezonu, ali svjestan sam da sve moram zaslužiti na terenu i dat ću sve od sebe da ponovno obučem reprezentativni dres.