SENZACIJA NA POMOLU

Sprema se veliki povratak Slavena Bilića? Legendarni vatreni ovu bi ponudu teško mogao odbiti

Split: 11.9.1968. ro?en Slaven Bili?
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Autor
Patrik Mršnik
03.01.2026.
u 20:51

Nakon teškog poraza od Wolvesa, budućnost Nuna Espirita Santa na klupi West Hama je neizvjesna. Engleski mediji javljaju kako je vlasnik kluba David Sullivan spreman ponovno kontaktirati miljenika navijača, Slavena Bilića, koji je navodno spreman preuzeti momčad

Stolica portugalskog trenera Nuna Espirita Santa opasno se trese nakon sramotnog poraza West Hama od fenjeraša Wolvesa rezultatom 3:0 u današnjoj prvenstvenoj utakmici. Bio je to poraz koji je "Čekićare" gurnuo dublje u zonu ispadanja, ostavivši ih na 18. mjestu sa samo četiri boda udaljenosti od sigurne zone. S tek dvije pobjede u 15 utakmica, Santova pozicija postala je neodrživa, a on se nakon utakmice ispričao navijačima, nazvavši izvedbu svoje momčadi sramotnom i svojim najgorim danom u nogometu. U jeku krize, dok uprava kluba razmatra hitne mjere, jedno ime iskače kao spasitelj i miljenik navijača, Slaven Bilić.

Prema pisanju uglednih engleskih medija, uključujući i talkSPORT, bivši hrvatski izbornik Slaven Bilić spreman je odazvati se pozivu u pomoć i preuzeti klupu West Hama ako dođe do smjene trenera. Bilić, koji je i kao igrač i kao menadžer ostavio dubok trag u istočnom Londonu, navodno je spreman prihvatiti posao do kraja sezone kako bi pokušao osigurati opstanak kluba u Premier ligi. Njegov povratak zasigurno bi podigao moral kako u svlačionici, tako i na tribinama, gdje i dalje uživa kultni status.

Ovo nije prvi put da se Bilićevo ime spominje u kontekstu povratka. Vlasnik kluba David Sullivan aktivno je razmatrao mogućnost njegovog angažmana i prije nego što je imenovao Santa, nakon odlaska Grahama Pottera. Bilić je i sam u jednom intervjuu potvrdio da je "bio blizu" povratka, no uprava se na kraju ipak odlučila za Portugalca. Čini se da bi Sullivan sada mogao ispraviti ono što mnogi navijači smatraju pogreškom i ponovno se okrenuti Hrvatu koji je trenutno bez angažmana nakon odlaska iz saudijskog Al-Fateha u kolovozu 2024. godine.

Iako se kao potencijalni kandidat spominje i bivši veznjak West Hama i Manchester Uniteda, Michael Carrick, izvori bliski klubu tvrde da je Bilić prva želja vlasnika u ovoj kriznoj situaciji. Sullivan vjeruje da je upravo Bilićeva strast i poznavanje mentaliteta kluba ono što je momčadi sada najpotrebnije kako bi se izvukla iz teške situacije i izbjegla katastrofalno ispadanje iz elitnog razreda engleskog nogometa.

Ovo je kuća koju Luka Modrić želi kupiti, ljudi se ne mogu prestati čuditi kako izgleda

Navijači se s nostalgijom sjećaju Bilićevog prvog mandata, posebice njegove prve sezone 2015./2016., koja je ujedno bila i posljednja na legendarnom stadionu Boleyn Ground. Tada je West Ham pod njegovim vodstvom završio na sjajnom sedmom mjestu, osiguravši plasman u Europsku ligu. Momčad je te sezone srušila nekoliko klupskih rekorda u eri Premier lige, uključujući najveći broj osvojenih bodova (62), najviše postignutih golova (65) i najmanji broj poraza u sezoni. Posebno se pamte velike pobjede u gostima protiv Arsenala, Manchester Cityja i Liverpoola na Anfieldu, gdje West Ham nije slavio od 1963. godine. Vrhunac te sezone bila je epska pobjeda od 3:2 protiv Manchester Uniteda u posljednjoj utakmici ikad odigranoj na Boleyn Groundu, trenutak koji je zauvijek upisan u povijest kluba. Upravo zbog takvih uspomena, poziv u pomoć ponuda je koju bi legendarni Vatreni teško mogao odbiti.
West Ham Premier league Slaven Bilić

