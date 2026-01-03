Naši Portali
ESPANYOL - BARCELONA 0:2

VIDEO Dani Olmo zabio za veliko slavlje Barcelone u gradskom derbiju, pogledajte pogodak

REUTERS/Albert Gea
Autor
Patrik Mršnik
03.01.2026.
u 23:21

Dugo se Barcelona mučila u gradskom derbiju protiv žilavog Espanyola, no onda je na scenu stupio povratnik Dani Olmo. Bivši dinamovac ušao je s klupe i maestralnim pogotkom u 86. minuti osigurao velika tri boda za momčad Hansija Flicka

Barcelona je slavila u iznimno napetom katalonskom derbiju protiv Espanyola s 2:0, no pobjeda na RCDE stadionu izborena je puno teže nego što to konačni rezultat sugerira. Sve do same završnice na semaforu je stajalo 0:0, a činilo se kako će gradski rivali podijeliti bodove. Ipak, da se to ne dogodi pobrinuo se Dani Olmo. U igru je bivši igrač Dinama ušao u 64. minuti, a onda u 86. minuti na fantastičnu asistenciju Fermina Lopeza, koji se sjajnim okretom oslobodio čuvara, s ruba kaznenog prostora preciznim udarcem neobranjivo pogodio suprotni kut za erupciju oduševljenja na klupi Barcelone.

POGODAK OLMA POGLEDAJTE OVDJE

Bio je to uistinu povratak iz snova za Olma, koji je zaigrao prvu utakmicu nakon više od mjesec dana stanke. Posljednji nastup upisao je 2. prosinca protiv Atletico Madrida, kada je također bio strijelac, ali je zaradio neugodnu ozljedu ramena. Trener Hansi Flick osjetio je da njegova momčad ne ide u dobrom smjeru pa je sredinom drugog dijela napravio trostruku zamjenu, a njegov potez da umjesto Raphinhe uvede Olma pokazao se ključnim. Zanimljivo, ovo Olmu nije prvi put da zabija Espanyolu neposredno nakon povratka od ozljede; slično je napravio i u studenom prošle godine.

Potvrda pobjede stigla je u 90. minuti, a ponovno je ključnu ulogu odigrao sjajni Fermin Lopez. Nakon brze tranzicije probio se po desnoj strani, ušao u kazneni prostor i poslao idealnu povratnu loptu za Roberta Lewandowskog. Iskusni poljski napadač našao se na pravom mjestu i s lakoćom pospremio loptu u mrežu za konačnih 2:0, čime je svaka drama oko pobjednika otklonjena. Ovom pobjedom prekinut je i Espanyolov impresivan niz od pet uzastopnih ligaških pobjeda.

Bila je ovo izuzetno važna pobjeda za Barcelonu u borbi za naslov prvaka. Momčad Hansija Flicka sada se na vrhu ljestvice odvojila na sedam bodova prednosti ispred najvećeg rivala, Real Madrida, koji doduše ima utakmicu manje. Kraljevski klub će priliku za smanjenje zaostatka imati već u nedjelju kada dočekuje Real Betis. Espanyol je unatoč porazu ostao na visokom petom mjestu prvenstvene ljestvice.
Dani Olmo

