NESVAKIDAŠNJI POKLON

Lijepa gesta kluba u kojem igra vatreni: Novorođenim bebama daje dres, plišanca, slikovnicu i 50 eura

screenshot X
VL
Autor
Miho Dobrašin/Hina
04.01.2026.
u 15:32

U Navarri, gdje živi 685.000 stanovnika, na ovaj paket ima pravo svaka beba rođena nakon Nove godine

Španjolski nogometni prvoligaš Osasuna, za koju igra hrvatski napadač Ante Budimir, davat će svakoj novorođenoj bebi u tamošnoj pokrajini Navarri klupski dres, hlačice, plišanca, slikovnicu i 50 eura. U Navarri, gdje živi 685.000 stanovnika, na ovaj paket ima pravo svaka beba rođena nakon Nove godine.

"Osasuna je bitan dio identiteta Navarre. Ovom inicijativom želimo da se djevojčice i dječaci rođeni ovdje osjećaju povezanima s Osasunom od prvog dana, s onim što naše boje i vrijednosti predstavljaju", rekao je klupski predsjednik Luis Sabalza u toj pokrajini na sjeveru Španjolske. 

Gestu nazvanu "Osasunisti od kolijevke" financiraju klupski sponzori. Za primanje paketa roditelji trebaju podnijeti zahtjev na službenoj web stranici kluba. Djeca rođena u Sveučilišnoj klinici Navarra mogu primiti paket tamo, dok oni rođeni u drugim bolnicama mogu, prilikom podnošenja zahtjeva, zatražiti da ga preuzmu u uredu Osasunine zaklade na stadionu El Sadar ili u bilo kojoj podružnici banke Caja Rural.

Osasuna, koja zauzima 12. mjesto među 20 klubova u španjolskom prvenstvu, najpopularniji je klub u toj regiji sa snažnim baskijskim identitetom. Klupska zaklada dugi niz godina surađuje sa školama na različitim društvenim aktivnostima diljem Navarre, a sada je poduzela korak kako bi proširila članstvo od samog rođenja tamošnjih stanovnika.
Ključne riječi
djeca Osasuna Ante Budimir

