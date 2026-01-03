Gasperini se vratio u Bergamo i izgubio, Pašalić ostao na klupi za pričuve

U „svoj“ se Bergamo kao trener vratio Gian Piero Gasperini koji od ove sezone vodi Romu, a ranije je od 2016. do 2025. vodio Atalantu. Pogodak odluke postigao je Scalvini u 12. minuti, s tim da je Atalanta u prvom dijelu zabila još jedan pogodak, ali je gol Scamacce u 28. minuti poništen nakon VAR provjere. U nastavku susreta mogli su zabiti i jedni i drugi, ali je ostalo minimalnih 1-0 domaćina. Hrvatski reprezentativac Mario Pašalić ostao je kroz cijeli susret na klupi za pričuve Atalante. Na osmo se mjesto popela Atalanta, dok je Roma skliznula na petu poziciju.

Nogometaši Juventusa kiksali su ove subote na domaćem terenu, odigrali su tek 1-1 protiv Leccea. Juventus se čak spašavao poraza premda je na pladnju imao preokret i tri boda koja ipak nije dohvatio. Gosti su poveli golom Bande u nadoknadi prvog poluvremena. Odmah u 49. minuti je McKennie izjednačio, a u 66. je David postao tragičar susreta. Imao je udarac s bijele točke i u svojim rukama preokret, ali nije realizirao jedanaesterac te su suparnici podijelili plijen. Juventus je ostao na petom mjestu ljestvice premda je barem privremeno mogao skočiti na treću poziciju.

Nogometaši Genoe i Pise remizirali su 1-1 u ogledu 18. kola, a na isti način je završila i utakmica između Sassuola i Parme. U ogledu Genoe i Pise oba su pogotka postignuta u prvom poluvremenu. Poveo je domaćin golom Colomba u 15. minuti, ali je Leris izjednačio u 38. minuti. Genoa je bila bolja tijekom utakmice, ali nije mogla potom po drugi put povesti na susretu i ugrabiti tri boda. Posljednja prepreka domaćinu bio je hrvatski vratar Adrian Šemper koji je odradio još jednu vrlo dobru utakmicu među vratnicama Pise. Pisa je ostala u opasnoj zoni ispadanja, na pretposljednjem mjestu ljetsvice.

I na susretu Sassuola i Parme oba su gola postignuta u prvom dijelu. Poveo je Sassuolo u 12. minuti golom Thorstvedta, dok je u 24. izjednačio Pellegrino. Ozlijeđeni Matija Frigan i dalje ne konkurira za Parmu. U prvom subotnjem susretu Como je s minimalnih 1-0 na domaćem terenu svladao Udinese čime je potvrdio šesto mjesto na ljestvici.

U nedjelju će još igrati Lazio - Napoli, Fiorentina - Cremonese, Verona - Torino i Inter - Bologna.