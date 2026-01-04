Europski velikan odbio uzeti Luku Modrića!? Nećete vjerovati kakva je priča iza ovoga

Pokojni splitski trenerski velikan, naš najtrofejniji nogometni stručnjak Tomislav Ivić (1933.-2011.), jedini je Hrvat koji je sjedio na klupi slavnoga Ajaxa. Tada, 1976. godine, potpuno nepoznat Europi, Ivić je kao 42-godišnjak bio svojevrsna avangarda u nizozemskom nogometu. Došavši iz Hajduka, u Amsterdamu je zatekao devastiranu momčad, bez velikih zvijezda, bez naslova prvaka od 1973. godine.

- Odmah sam promijenio sustav igre i uveo 3-5-2 ili 5-3-2 prisjeća se Ivić. Time smo iznenadili suparnike u Nizozemskoj i već u prvoj sezoni osvojili smo naslov prvaka – jednom nam je ispričao Ivić.

Ivić je s Ajaxom u sezoni 1977./1978. dogurao do četvrtfinala tadašnjeg Kupa prvaka u kojem ga je na 11-erce eliminirao Juventus. U drugoj sezoni nije obranio titulu, ali mu je klub ipak ponudio produljenje ugovora na tri godine.

- Nisam prvihvatio. Kći mi je u Zagrebu završavala fakultet, bila je u drugom stanju i odlučio sam se vratiti. Predsjednik Hajduka Tito Kirigin zamolio me da se vratim u Hajduk i osvojim prvenstvo prije selidbe na novi stadion.

Ajax je jedna od najljepših Ivićevih uspomena, no godinama s ljudima iz kluba nije imao kontakt.

- Zadnji kontakt dogodio se prije nekoliko mjeseci kada je na utakmicu Hajduk - Dinamo u Split došao njihov glavni skaut Ton Pronk. Tada ih je jako zanimao Luka Modrić. Ja sam o njemu rekao sve najbolje, ali Pronk ipak nije bio oduševljen. Kazao mi je: "Mali je dobar, ali ipak prenizak. Takvoga igrača imamo u Defouru iz Standarda”.

Je li visina doista Modrićev problem?

- Za mene nije, za neke vani očito jest. Kad veliki kupuju igrača, prvo im je pitanje: "Koliki je?" Pa tako radije uzmu većega. A Modrić je kvaliteta koja može proći u bilo kojem europskom klubu i ja bih ga uvijek uzeo – kazao nam je tada legendarni Tomislav Ivić.